El nuevo fichaje de Atlético de Madrid en 30 millones que amenaza la titularidad de Julián Álvarez

Luego de lo que fue la temporada 2024/25, Atlético de Madrid optó por moverse rápido y fuerte en el mercado de pases para intentar dejar atrás los malos resultados. Lejos de estar conforme con lo conseguido, el conjunto colchonero busca encontrar en las nuevas incorporaciones las piezas que le faltaban para conseguir un gran plantel que le permita pelear en todos los frentes.

Los fichajes que arribaron hace un año significaron un verdadero salto de calidad, pero en esta ocasión volvió a invertir una importante suma de dinero para seguir por el mismo camino. Por pedido exclusivo de Diego Simeone, los dirigentes fueron agresivos en la ventana de transferencias que todavía está activa y ahora contrataron un jugador que, por su posición, competirá con Julián Álvarez.

Lo cierto es que Giacomo Raspadori es nuevo futbolista de Atlético de Madrid. El delantero italiano llega procedente de Napoli por un desembolso de 22 millones de euros fijos, que en caso de cumplirse ciertos objetivos podría escalar otros 4 millones de euros extras. Vale aclarar que representa un paquete total de 30 millones de dólares, en la moneda mundialmente conocida.

Giacomo Raspadori, durante su estadía en Napoli. (Getty Images)

El atacante, que habitualmente representa a la selección de su país, es una nueva opción que tendrá el Cholo para diagramar la zona ofensiva de su equipo. Si bien podría jugar junto al argentino, por condiciones también podría significar una amenaza ya que tienen algunas similitud futbolísticas aunque, debido a lo conseguido hasta el momento, cuenta con crédito acumulado.

Lo cierto es que Simeone volvió a reforzar el ataque ya que continúa en la búsqueda de una dupla o tridente que tenga rodaje y se asiente definitivamente. Por ese motivo, fue de manera convencida por el nacido en Emilia-Romaña que ya demostró en reiteradas ocasiones su buen desempeño con la camiseta del conjunto napolitano en la Serie A y a nivel internacional.

Los números de Giacomo Raspadori

El surgido en las divisiones inferiores de Sassuolo tuvo un gran nivel individual que le permitió captar los ojos de los equipos más importantes. Por ese motivo, a mediados de 2022 fue cedido a Napoli por 5 millones de euros y tan solo un año más tarde -debido a lo demostrado- decidieron abonar los 28 millones de euros correspondientes para concretar el fichaje de manera segura.

Con el elenco napolitano, disputó un total de 109 partidos oficiales entre los que consiguió anotar 18 goles y repartir 10 asistencias. Además, conquistó 2 títulos: Serie A 2022/23 y 2024/25. Con Italia jugó 40 compromisos formales y convirtió 9 tantos, donde también fue parte del combinado nacional que se consagró campeón de la Eurocopa 2020.

