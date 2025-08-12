Es tendencia:
Giacomo Raspadori ya habló como jugador del Atlético de Madrid: “Simeone es un DT completo”

El delantero italiano ya fue presentado como el séptimo refuerzo del Atleti.

Por Germán Carrara

Giacomo Raspadori se refirió a lo importante que es para él ser dirigido por Diego Simeone en su nuevo proceso en el Atlético de Madrid.
Giacomo Raspadori ya fue presentado como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid. El delantero italiano, de último paso en su carrera por el Napoli, posó con la camiseta del conjunto colchonero y compartió con los hinchas sus primeras palabras de este nuevo proceso, de frente a lo que será LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League de la temporada 2025/2026.

”Estoy muy feliz y emocionado porque ni en el mejor de los sueños podría haber imaginado vestir la camiseta de un club tan importante. Estoy orgulloso de tener esta oportunidad y ya tengo muchas ganas de salir al campo de juego y, con todos los jugadores, hacer felices a los aficionados”, expresó el jugador de 25 años nacido en Bologna.

Por otro lado, se refirió a los dos títulos que alzó con el Napoli: ”Fue muy importante y seguramente me carga de energía para hacer todo lo posible para ganar algo aquí. Con sacrificio, con sudor, con determinación, podremos conseguir trofeos”.

En cuanto a Diego Simeone, el 40 veces convocado a la Selección de Italia, manifestó: ”Ser entrenado por él es algo muy especial, porque es un DT muy completo. Demostró muchísimo. Siempre dejó claro que sus equipos tienen cualidades muy específicas. Siempre lo he admirado mucho, por eso estoy muy feliz de poder trabajar con él”.

Giacomo Raspadori se describió como jugador

”Primero me defino como respetuoso y muy ambicioso. Siempre intenté poner el bien del equipo por encima de todo. Siempre lo he dado y siempre lo doy todo dentro del campo de juego, sin guardarme nada, sin pensar en lo que pueda venir después. Me gusta ser un ejemplo con la actitud”, lanzó Raspadori, la séptima incorporación del Atlético de Madrid en el mercado de pases 2025.

¿Cuándo podría debutar Giacomo Raspadori como jugador del Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid tendrá su debut en la temporada 2025/2026 por la primera jornada de LaLiga frente al Real Club Deportivo Espanyol el domingo 17 de agosto desde las 21:30 horas CET en Cornellá. Por cierto, el estreno del Colchonero como local en el Estadio Metropolitano está pautado para el sábado 23 a las 19:30 horas local.

germán carrara
Germán Carrara

