En Italia aseguran que Roma le ofrecerá renovar a Paulo Dybala con una rebaja del 62,5% de su salario actual

Paulo Dybala es el gran sueño de los fanáticos de Boca, ya sea para este mercado de enero o para el de mitad de año, aunque la dirigencia Xeneize se inclinaría por buscar al enganche cuando este quede libre de la Roma. Sin embargo, en estas últimas horas se dio a conocer que el club de la capital italiana intentaría sostenerlo.

Según expresa el medio italiano Repubblica, la directiva de la Roma está dispuesta a ofrecerle un nuevo contrato a Dybala. No obstante, ya tiene 32 años, por lo que la oferta no será la misma de lo que percibe desde su llegada al club en 2022.

En Italia se refirieron a Paulo Dybala y la posibilidad de renovar con la Roma. (Getty)

De acuerdo al medio, la Roma le ofrecería 3 millones de euros netos por temporada, una rebaja del 67,5% en comparación con los 8 millones que recibe actualmente. No se especificó por cuántas temporadas sería esta nueva oferta de la Roma.

Cabe destacar que aún no se le ha ofrecido esta propuesta de manera formal, y el medio también señala que los próximos 9 partidos (de Serie A y Coppa Italia) serán claves para el futuro de Paulo Dybala y su continuidad en Roma.

Desde Roma quieren ver a Dybala con continuidad, algo que las lesiones no han permitido últimamente. (Getty)

El contrato actual de Dybala finaliza el 30 de junio de 2026, y si bien Dybala ha empezado a sufrir con las lesiones, que le han hecho perder continuidad, sigue siendo un futbolista en la alta consideración del entrenador Gian Piero Gasperini, quien ya fue claro sobre su valoración sobre Dybala: “Si no está lesionado, juega. La Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad“, destacó en una reciente conferencia de prensa.

En contraparte, la postura de Boca es la misma que durante los últimos meses: el Xeneize quiere esperar a que Dybala termine su contrato en Roma y recién entonces le hará una oferta para regresar a la Argentina.

