El uruguayo tuvo un particular gesto en su último partido con los Reds y ahora sorprende en sus redes sociales. ¿Peligra su continuidad?

Hace algunas semanas hablábamos de una infartante definición de la Premier League 2023-24 entre Manchester City, Arsenal y Liverpool. Sin embargo, malos resultados en momentos claves bajaron al equipo de Jürgen Klopp de la pelea por el título y las críticas no tardaron en aparecer. Uno de los damnificados fue el uruguayo Darwin Núñez.

El atacante charrúa fue captado en cámara tras la victoria por 4-2 sobre el Tottenham marchándose al vestuario antes que todos sus compañeros. Núñez padeció la reprobación de los hinchas de los Reds prácticamente desde su llegada, hasta que pudo entrar de racha en la red. Sin embargo, el acoso que sufre el delantero y su familia en Inglaterra no cesó.

A pocas horas del pitazo final en Anfield, Darwin sorprendió a todo Liverpool con una drástica decisión en Instagram que despertó muchas teorías: borró absolutamente todas las fotos que había publicado con la camiseta de los Reds, dejando únicamente las que se refieren a la Selección de Uruguay.

Uno de los rumores que más ruido hizo fue, lógicamente, el disgusto y la incomodidad que podría sentir el delantero de la Celeste mientras no deja de recibir críticas en el Reino Unido. Incluso algunos pueden llegar a poner en duda su continuidad en Liverpool, pero lo cierto es que Núñez todavía tiene contrato con los Reds hasta 2028 y apenas lleva un año en la institución.

Klopp, absolutamente en contra de las críticas en redes sociales

El legendario entrenador del Liverpool ya se había anticipado a situaciones como esta, dejando en claro tres años atrás su postura contra el acoso en las redes sociales cuando los resultados no son los esperados.

“Si insultas de manera online mientras dices ser seguidor del Liverpool, ya sea a nuestros jugadores o a un rival, no eres bienvenido en nuestro club ni en nuestro deporte. Si tienes este odio en tu corazón y tu cabeza, puedes caminar solo porque no caminas con nosotros“. No hacen falta más aclaraciones.