Entró como una topadora: el golazo de Lautaro Martínez en Udinese vs. Inter

El delantero bahiense lleva 11 goles en el torneo y sigue ilusionando a los interistas con poder volver a gritar campeón en la Serie A.

Por Julián Mazzara

Lautaro Martínez celebra el 1-0 de Inter ante Udinese.
© Getty ImagesLautaro Martínez celebra el 1-0 de Inter ante Udinese.

Inter visitaba a Udinese con la premisa de conseguir un triunfo que le permitiera sacarle ventaja a Milan, su más inmediato perseguidor, y así obligarlo a ganar para que la distancia no fuera mayor. Y el gran goleador que tiene el elenco de Cristian Chivu, su capitán Lautaro Martínez, se hizo presente en la red para ir detrás de su objetivo.

La visita presionaba y le hacía sentir el rigor a los de Údine, que no podían salir del asedio. Claro, mostraba todo su potencial y dejaba en claro por qué razón lideran la Serie A. Por eso mismo, a los 19 minutos de la primera etapa, el goleador se hizo presente: el Toro se llevó todo puesto, y con una gambeta en una baldosa, estampó el 1-0 para festejar junto a los tifosis que estaban detrás del arco en el que anotó su undécimo gol en lo que va del certamen.

A raíz de este nuevo tanto, el goleador argentino de 28 años, que estaría entre los 26 citados de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, alcanzó los 168 goles con la camiseta de Inter, donde lleva 362 encuentros disputados. Así, quedó a 116 anotaciones de Giuseppe Meazza, el máximo artillero en la historia de la institución.

Udinese vs. Inter: minuto a minuto

Tabla de posiciones de la Serie A

julián mazzara
Julián Mazzara

