Es francés, quiso jugar para la Selección Argentina y ahora es nuevo refuerzo del Sevilla del Almeyda

En un mercado de pases con pocos movimientos fuertes en Europa, Sevilla sumó a un refuerzo francoargentino para seguir luchando en la mitad de la tabla. Neal Maupay, delantero de 29 años, dejó el Olympique de Marsella para sumarse a las filas de Matías Almeyda.

El atacante nacido en Versalles, pero con madre argentina, llega a préstamo con una opción de compra de 6 millones de euros. Será su primera experiencia en el fútbol español, luego de haber hecho un largo recorrido en la Ligue y la Premier League.

Tras regresar de la cesión de Everton, Marsella le dio muy pocos minutos a Maupay en la temporada. Fueron apenas 4 apariciones oficiales, con un saldo de 2 goles en un total de 155 minutos en cancha. Por ese motivo, buscará ganar continuidad en el equipo dirigido por el Pelado.

Neal Maupay sueña con la Selección Argentina

“Mamá, escuchame: soy francés porque nací acá, pero también mi sangre es argentina gracias a vos, por eso quiero tener mi ciudadanía“, fue lo que le dijo el futbolista a Liliana hace casi 10 años. Tiempo después, logró nacionalizarse argentino junto con su hermana Clelia.

Pese a haber tenido pasos por la Selección de Francia en inferiores, el atacante nunca pudo tener su oportunidad en la mayor. Es por eso que, a sus 28 años, espera una chance en la Albiceleste: “Tal vez nadie entienda cómo alguien que jamás visitó el país pueda querer vestir y defender la camiseta de la selección argentina, pero realmente me siento argentino y siento un amor muy grande por el país“.

En diálogo con La Nación en 2022, el futbolista reveló lo que habló con Alexis Mac Allister, con quien compartía equipo en Brighton: “En su última convocatoria a la selección le dije que le hablara al técnico de mí, que le dijera que hay un francés nacionalizado argentino que quiere jugar allí“. Sin embargo, nunca le llegó la chance.

Maupay cambió la vida de Dibu Martínez

Un 20 de junio de 2020, un Arsenal vs. Brighton de la Premier League se terminó volviendo un partido histórico para la vida de Emiliano Martínez. Ese día, el arquero argentino saltó al campo de juego de los Gunners para reemplazar a Bernd Leno, que a partir de ese día dejó de ser indiscutido en el arco. El responsable de la salida de alemán fue Neal Maupay que, sin saberlo, marcó un antes y un después en la Selección Argentina.

Ese choque del delantero franco-argentino le dio al Dibu la chance que tanto había esperado: tener continuidad en su club. De ahí en adelante, el arquero se encargó de hacer el resto: se afianzó, llegó a la Albiceleste, se adueñó del arco y no lo soltó más.

DATOS CLAVE

