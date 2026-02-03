Ex Real Madrid se inclina por Lionel Messi: ”Cristiano Ronaldo es el número dos”

El debate será eterno. Para algunos el mejor es Lionel Messi y para otros Cristiano Ronaldo, así como también están los que eligen a Diego Armando Maradona, Pelé o Alfredo Di Stéfano. Pero cuando la intervención en la controversia es de parte de un futbolista que tuvo la suerte de ser compañero de los dos, la opinión, claramente, tiene otro peso.

Como, por ejemplo, Ezequiel Garay, que entre 2009 y 2011 compartió vestuario con CR7 en el Real Madrid. Pero además, por aquellos momentos, el defensor rosarino también estaba en la órbita de la Selección Argentina (debutó en 2007 y volvió a ser convocado en 2011) en donde Leo ya era una pieza indiscutible del once titular.

”¿Es Cristiano Ronaldo el mejor futbolista con el que jugaste?”, le consultaron en una entrevista que le otorgó a la señal DAZN, a lo que Ezequiel Garay respondió con un retundo ”No”. ”¿Y en qué puesto lo pondrías?”, le insistieron al ex Newell’s Old Boys que ahí explicó su pensamiento: ”En el 2. El 1 es Leo (Messi) y Cristiano el 2, sin dudas. Creo que son dos jugadores muy diferentes, pero el que más me ha sorprendido es Leo. Y he coincidido con los dos, he tenido la fortuna de coincidir con los dos, y Leo es otra cosa”.

No obstante, Garay remarcó el nivel de profesionalismo que percibió del portugués: ”Sin ir más lejos, la anécdota que siempre cuenta Carlitos Tevez es verdad. Literal. Es el primero que llega a las 6 de la mañana y el último que se va. Un crack. Hace su rutina, su entrenamiento, su fisio, todo para llegar siempre en las mejores condiciones”.

Ezequiel Garay en su paso por el Real Madrid. Getty.

Por otro parte, por su experiencia, pudo dar fe que la Casa Blanca está por encima de todos los clubes de Europa y del mundo en general: ”Para mí es un club aparte… un mundo aparte. Entrás como en una burbuja. Real Madrid es el Real Madrid, el mejor club del mundo”.

Los números de Ezequiel Garay en el Real Madrid

Ezequiel Garay arribó al Real Madrid a mediados del 2009 procedente del Racing de Santander. Su estadía en la capital española se extendió hasta agosto del 2011. En ese periodo, el defensor central acumuló 31 partidos y registró un solo gol. Además, fue campeón de la Copa del Rey 2011 que el Merengue le ganó en la final al Barcelona 1 a 0 con un gol de, justamente, Cristiano Ronaldo.

En síntesis