Expulsión, furia y descargo de Almeyda en Sevilla vs. Alavés: “Perdón a mi familia”

El entrenador aseguró nunca haber insultado al equipo arbitral para ser merecedor de una expulsión que lo hizo estallar.

Por Juan Ignacio Portiglia

Sevilla no logró pasar del empate 1-1 ante el Deportivo Alavés este sábado, jugando como local en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y habiéndose visto perjudicado por la muy temprana expulsión de Juanlu Sánchez cuando tan solo se llevaban disputados 16 minutos de juego.

Matías Almeyda, entrenador del equipo local, vivió el encuentro desencajado desde aquella decisión arbitral, incluso cuando sus dirigidos lograron irse en ventaja al descanso gracias a un gol de Djibril Sow a los 42′. Pero el equipo vasco, que es dirigido por Chacho Coudet, logró a los 15 del complemento llegar a la igualdad gracias a Toni Martínez e incluso lo pudo ganar con un tanto de Lucas Boyé que fue anulado por un milimétrico fuera de juego.

Los minutos finales del encuentro fueron de máxima tensión y Matías Almeyda se fue expulsado después de una protesta en la que el árbitro del partido detectó algún tipo de insulto, algo que el DT negó en un ataque de furia que consumió varios minutos antes que las acciones pudieran reanudarse.

Ya en conferencia de prensa, aunque se mostró arrepentido de su reacción tras la expulsión, el DT del Sevilla insistió en que no había habido ningún tipo de insulto de su parte hacia el equipo arbitral. “Quiero pedir disculpas a mi familia y a la afición por mi reacción”, comenzó manifestando.

Y continuó: “Considero que hubo una injusticia, no insulté a nadie. Pero expulsar al entrenador sin saber por qué es lo más fácil. Si yo insultara, sería el primero en pedir perdón porque está mal. Pido disculpas por la reacción, pero también quier justicia para saber realmente por qué fui expulsado“.

Aunque Almeyda dijo no sentirse perseguido por los arbitrajes, dijo que hay a quienes les molesta que “hable con el corazón abiertamente”. Y advirtió: “Las imágenes de lo sucedido hoy están ahí para que todos las vean. Que cada uno las valore como mejor crea conveniente”.

El desolador panorama que planteó para Almeyda un alto mando de Sevilla: “Nos hemos gastado absolutamente todo”

Aceptó la expulsión de Juanlu

Almeyda sí aceptó que la expulsión de Juanlu en el inicio del partido fue justificada y explicó que esa situación los obligó a cambiar todo lo planificado en la semana. “Al quedarnos con uno menos, justamente expulsado, todo cambia. Jugar con diez condiciona absolutamente todo”, señaló.

Data clave

  • Sevilla empató 1-1 contra el Deportivo Alavés en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
  • Juanlu Sánchez fue expulsado a los 16 minutos de juego por decisión arbitral justificada.
  • El entrenador Matías Almeyda recibió una tarjeta roja tras protestar un presunto insulto inexistente.
