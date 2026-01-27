Fabio Capello: ”El AC Milan no tiene un Lautaro Martínez”

El Inter de Milán, en el último fin de semana, logró escaparse en la tabla de posiciones de la Serie A. Los comandados por el rumano Cristian Chivu vencieron 6 a 2 al Pisa y se afianzaron en la cima con 52 puntos, en tanto que sus tres máximos perseguidores dejaron unidades en el camino. El Napoli (43) cayó 3 a 0 con la Juventus (42), mientras que AC Milan (47) y Roma (43) igualaron 1 a 1.

Respecto a este escenario que parece perfilar al Nerazzurro a su scudetto número 21, el que opinó fue Fabio Capello en una conversación que mantuvo con el diario La Gazzetta dello Sport: “La mano de Chivu se ve en todo el grupo. Recuperar la autoestima tras el golpe de la final de Múnich no era sencillo… Pero Chivu trabajó de inmediato y continúa haciéndolo en la psicología del grupo”.

En esa misma línea, el legendario entrenador, criticó el momento del AC Milan de Massimiliano Allegri y vaticinó el título para el Inter: “Pierde puntos y recibe goles: eso no es propio de Allegri. Ese es el drama de los rossoneri. La actitud es muy ofensiva, pero así se sufren dificultades atrás. Así el Inter tiene el camino allanado“.

Además, el estratega que tuvo su paso por el Rossonero, pero también por otros clubes gigantes como Real Madrid y Juventus, apuntó que al Milan le falta un delantero como Lautaro Martínez: “El más ‘allegriano’ (por el DT) de todos es sin duda Rabiot por la rabia que pone en el campo… Modric y Rabiot son dos grandes filtros, ambos tienen calidad y Rabiot además tiene la fuerza. Pero a este Milan no tiene un Lautaro“.

Para cerrar, destacó que la diferencia entre los dos equipos milaneses es la cantidad de alternativas ofensivas que posee Chivu: “El equipo que arriba no tiene que esperar a nadie es el Inter: Lautaro y Thuram son ‘top’, pero Bonny y Esposito se están revelando como excelentes alternativas”.

Inter de Milán: entre volver a ser protagonista en la Champions League y quedarse con el título de la Serie A

Este miércoles, por la octava jornada de la UEFA Champions League 2025/2026, el Inter de Milán se enfrentará al Borussia Dortmund en el Signal Park luego de caer como local 3 a 1 con el Arsenal. De hecho, por el tropezón ante el conjunto inglés, se estancó en 12 puntos y retrocedió al puesto 14 de la tabla de la Fase de Liga, por lo que sus chances para avanzar directamente a los Octavos de Final son muy escasas.

Es decir, precisa ganar por la mayor cantidad de goles posibles y esperar varios resultados para meterse en la zona de los primeros ocho. De lo contrario, deberá pasar por los Play Off.

Luego, ya se volverá a enchufar al ámbito local, en donde este domingo primero de febrero se medirá al Cremonese en el Stadio Giovanni Zini en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 23 de la liga italiana.

En síntesis