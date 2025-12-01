Es tendencia:
¿Cuántos goles le faltan a Lautaro Martínez en el Inter de Milán para alcanzar a Giuseppe Meazza?

El Toro ya está cuarto en la tabla histórica de los máximos goleadores del Inter de Milán.

Por Germán Carrara

Lautaro Martínez está a 121 tantos de Giuseppe Meazza en la tabla histórica de los máximos goleadores del Inter de Milán.
Lautaro Martínez está a 121 tantos de Giuseppe Meazza en la tabla histórica de los máximos goleadores del Inter de Milán.

Lautaro Martínez, para el Inter de Milán, ya es más que otros grandes delanteros que vistieron la camiseta nerazzurra como: Ronaldo, Christian Vieri, Adriano, Zlatana Ibrahimovic. E incluso que Diego Milito, aunque, es verdad, que al Toro le falta consagrarse en la UEFA Champions League (en la que llegó a jugar dos finales) para tener su palco inamovible en el olimpo del club italiano, algo que sí consiguió el actual presidente de Racing (marcó los dos goles en la Final vs. Bayern Munich en la última Liga de Campeones de Europa que ganó un equipo italiano).

Pero lo que es irrefutable es que el bahiense ya tiene 88 goles más que el exdelantero campeón con la Academia del Torneo Apertura 2001. Con sus dos goles frente al Pisa, el vigente atacante de la Selección Argentina, alcanzó la suma de 163 anotaciones sobre 352 partidos, cifra que lo coloca como el cuarto máximo goleador en la historia del club milanés, superando de esta manera a Sandro Mazzola (162).

¿Cuál es su próximo objetivo individual como delantero del Inter de Milán para Lautaro Martínez? Lo primero que aparece en el horizonte es el récord de Roberto Boninsegna, que convirtió 173 goles en 283 presencias. Es decir, al Toro le faltan 10 gritos para meterse en el podio de la clasificación, una suma que posiblemente pueda cumplir o superar en lo que queda de la temporada 2025/2026.

Sin embargo, para alcanzar al líder de la tabla histórica de goleadores del Inter todavía le falta bastante. En la cima se ubica Giuseppe Meazza con 284 tantos en 409 encuentros. Incluso, la meta más cercana es el segundo puesto que de momento ocupa Alessandro Altobelli con 209 en 465, número que, con base en sus estadísticas de las últimas campañas, Lautaro podría igualar entre lo que falta del actual curso y el siguiente.

Lautaro Martínez escala en la tabla histórica de los goleadores de la Serie A

Con los dos goles al Pisa por la fecha 13 de la Serie A (el Inter de Milán ganó 2 a 0 y de esa manera quedó a un solo punto de Milan y Napoli, los líderes de la tabla de posiciones de la liga italiana), Lautaro Martínez ya registra 121 anotaciones en el campeonato de la primera división de fútbol italiano, mismo número que asentó Mauro Icardi con las camisetas del Nerazzurro y de la Sampdoria.

De esta forma, el Toro asoma en el escalón 56. Con cuatro goles más igualará a Gonzalo Higuaín (49), con 9 empatará a Paulo Dybala (42) y con 26 tantos a Omar Sívori (30). Más adelante los tiene a Hernán Crespo con 153 (28) y a Gabriel Batistuta con 183 (13).

