El gol de Lautaro Martínez en Inter de Milán vs. Genoa para volver a ser puntero en la Serie A

Este domingo y por una nueva jornada de la Serie A, Inter de Milán se midió ante Genoa en un partido más que importante para la tabla de posiciones que está más indescifrable que nunca. Y como no podía ser de otra manera, Lautaro Martínez volvió a ser protagonista marcando un gol que significó recuperar el liderazgo de la liga doméstica, que había sido perdido por unas horas.

Es que cuando transcurría el minuto 38 del primer tiempo, el delantero argentino apareció para cambiar el curso del encuentro y estirar la ventaja de su equipo en el marcador. Ya en el arranque, Bisseck había convertido el primer tanto y a falta de unos instantes de que finalice la primera parte, el campeón del mundo en Qatar 2022 se encargó de sacar a lucir su capacidad goleadora.

Lo cierto es que, fiel a su característica, Martínez marcó el 2-0 de Inter de Milán ante Genoa por la Serie A. A pura potencia, comenzó con una diagonal de adentro hacia afuera, chocó contra el defensor y le ganó el duelo físico. Tras perder el control de la pelota, la volvió a encontrar y, sin dudarlo, desenfundó un fuertísimo remate de zurda que ingresó pegado al segundo poste.

De esta manera, el Toro estiró la ventaja para que Inter vuelva a ser el puntero de la Serie A. En una tabla de posiciones muy cambiante durante cada fin de semana, antes del compromiso los Negriazules estaban terceros y este triunfo los reacomodó en lo más alto. Así, volvió a superar a Napoli y su propio clásico Milan, que por sus resultados en la fecha lo habían pasado.

En lo personal, Lautaro volvió a convertirse en el máximo goleador de este campeonato debido a que alcanzó las 7 anotaciones, las mismas que Christian Pulisic de Milán, por lo que comparten el puesto. Siguiendo por este camino, el atacante albiceleste va camino a repetir una excelente temporada en lo individual y, muy posiblemente, también sea así en lo colectivo.

