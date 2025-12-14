Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

El gol de Lautaro Martínez en Inter de Milán vs. Genoa para volver a ser puntero en la Serie A

El delantero de la Selección Argentina volvió a convertir en el conjunto italiano, para ser líder del campeonato.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Lautaro Martínez, delantero argentino de Inter de Milán. (Captura ESPN)
Lautaro Martínez, delantero argentino de Inter de Milán. (Captura ESPN)

Este domingo y por una nueva jornada de la Serie A, Inter de Milán se midió ante Genoa en un partido más que importante para la tabla de posiciones que está más indescifrable que nunca. Y como no podía ser de otra manera, Lautaro Martínez volvió a ser protagonista marcando un gol que significó recuperar el liderazgo de la liga doméstica, que había sido perdido por unas horas.

Es que cuando transcurría el minuto 38 del primer tiempo, el delantero argentino apareció para cambiar el curso del encuentro y estirar la ventaja de su equipo en el marcador. Ya en el arranque, Bisseck había convertido el primer tanto y a falta de unos instantes de que finalice la primera parte, el campeón del mundo en Qatar 2022 se encargó de sacar a lucir su capacidad goleadora.

Lo cierto es que, fiel a su característica, Martínez marcó el 2-0 de Inter de Milán ante Genoa por la Serie A. A pura potencia, comenzó con una diagonal de adentro hacia afuera, chocó contra el defensor y le ganó el duelo físico. Tras perder el control de la pelota, la volvió a encontrar y, sin dudarlo, desenfundó un fuertísimo remate de zurda que ingresó pegado al segundo poste.

Tweet placeholder

De esta manera, el Toro estiró la ventaja para que Inter vuelva a ser el puntero de la Serie A. En una tabla de posiciones muy cambiante durante cada fin de semana, antes del compromiso los Negriazules estaban terceros y este triunfo los reacomodó en lo más alto. Así, volvió a superar a Napoli y su propio clásico Milan, que por sus resultados en la fecha lo habían pasado.

En lo personal, Lautaro volvió a convertirse en el máximo goleador de este campeonato debido a que alcanzó las 7 anotaciones, las mismas que Christian Pulisic de Milán, por lo que comparten el puesto. Siguiendo por este camino, el atacante albiceleste va camino a repetir una excelente temporada en lo individual y, muy posiblemente, también sea así en lo colectivo.

Publicidad
Se mueve el mercado de pases de River: Ascacibar cada vez más cerca y un deseo de Gallardo quedó prácticamente descartado

ver también

Se mueve el mercado de pases de River: Ascacibar cada vez más cerca y un deseo de Gallardo quedó prácticamente descartado

DATOS CLAVE

  • Lautaro Martínez fue protagonista al marcar un gol clave para que el Inter de Milán venciera al Genoa por la Serie A, recuperando así el liderato de la tabla.
  • El gol de Martínez (que puso el 2-0 parcial; el partido había sido abierto por Bisseck) llegó a los 38 minutos del primer tiempo.
  • El “Toro” demostró su potencia al ganar un duelo físico, recuperar el balón y definir con un fuerte remate de zurda pegado al segundo palo.
  • Con esta victoria, el Inter de Milán volvió a posicionarse en lo más alto de la Serie A, superando al Napoli y al AC Milan, que temporalmente lo habían desplazado.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Tras ser premiado en Italia, Lautaro Martínez reveló la decisión que cambió su carrera: “Me ayudó mucho”
Fútbol europeo

Tras ser premiado en Italia, Lautaro Martínez reveló la decisión que cambió su carrera: “Me ayudó mucho”

Barcelona quiere a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez
Fútbol europeo

Barcelona quiere a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez

El gol de Lautaro Martínez para que Inter le gane a Como por la Serie A 2025-2026
Fútbol europeo

El gol de Lautaro Martínez para que Inter le gane a Como por la Serie A 2025-2026

Advíncula se quedará en Boca para la temporada 2026
Boca Juniors

Advíncula se quedará en Boca para la temporada 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo