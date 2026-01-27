Es tendencia:
Paul Scholes y Nicky Butt cambiaron de opinión con el Manchester United de Lisandro Martínez

Las leyendas del Manchester United se dieron vuelta tras la victoria de los comandados por Michael Carrick sobre Arsenal.

Por Germán Carrara

Paul Scholes y Nicky Butt elogiaron al Manchester United de Lisandro Martínez tras la victoria 3 a 2 sobre el Arsenal.
© Getty ImagesPaul Scholes y Nicky Butt elogiaron al Manchester United de Lisandro Martínez tras la victoria 3 a 2 sobre el Arsenal.

El Manchester United sumó dos victorias consecutivas contra dos rivales directos. La semana pasada venció 2 a 0 al Manchester City en el Derbi que se llevó a cabo en el Old Trafford y este fin de semana superó 3 a 2 al Arsenal, líder de la tabla de posiciones de la Premier League, como visitante en el Emirates Stadium.

De esta manera despejó los vaticinios apocalípticos que los pesimistas vislumbraban tras la salida de Ruben Amorim. Ahora, bajo el mando de Michael Carrick, The Reds Devils se ubican en el cuarto lugar de la clasificación con 38 unidades (a 12 puntos de la cima) y se perfilan para quedarse con uno de los cupos para la UEFA Champions League de la siguiente temporada.

Y con este nuevo clima que entusiasma a los hinchas, los que bajaron el tono de sus opiniones fueron Paul Scholes y Nicky Butt, quienes en el podcast The Good, The Bad & The Football, semanas anteriores repartieron palos para todos lados, principalmente, para Lisandro Martínez, a quien, palabras más, palabras menos, lo apuntaron por no reunir las condiciones ni futbolísticas ni físicas para ser defensa central del Manchester United.

”Michael Carrick simplificó las cosas. Está poniendo en su posición a la gente correcta y de repente parecen un buen equipo. No hay ninguna confusión sobre lo que están haciendo. Todos están jugando en donde deben jugar”, expresó Scholes, en la emoción del programa mencionado en la plataforma YouTube este lunes 26 de enero.

En esa misma línea, Nicky Butt añadió:‘Volver a contar con Harry Maguire, mantiene sólida a la defensa. Ya pasó el tiempo en el que debía defender en los laterales. Ahora se concentra en el área. Conectó todo. Antes quizás no contaba con su compañero ideal y ahora Lisandro Martínez parece serlo”.

Manchester United buscará seguir escalando peldaños en la tabla de posiciones de la Premier League

Tras su dos victorias consecutivas, el Manchester United buscará mantenerse en el camino de la victoria con el partido que afrontará este domingo primero de febrero contra el Fulham en el Old Trafford por la fecha 24 de la Premier League. Será crucial para llegar con un buen envión anímico al duelo de la siguiente jornada contra el Tottenham Hotspur también en el ‘Teatro de los Sueños’.

En síntesis

  • Paul Scholes y Nicky Butt rectificaron sus críticas tras el 3-2 ante Arsenal.
  • El Manchester United de Michael Carrick se ubica cuarto con 38 unidades.
  • Nicky Butt validó a Lisandro Martínez como compañero ideal de Harry Maguire.
