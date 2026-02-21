Por qué no juega hoy Lautaro Martínez en Lecce vs. Inter por la Serie A 2025-2026

Con el afán de mantener el liderazgo y la ventaja sobre AC Milan, este sábado 21 de febrero, Inter visita a Lecce en la continuidad de la fecha 26 de la Serie A 2025-2026 en el Stadio Ettore Giardiniero. Y para este encuentro, el entrenador Cristian Chivu no cuenta con la presencia de Lautaro Martínez.

El delantero argentino, máxima figura que tiene el plantel nerazzurri, sufrió una lesión muscular en lo que fue el último partido correspondiente a la Champions League ante F.K. Bodø/Glimt, y se sometió a estudios médicos para constatar la gravedad.

Según el parte médico oficial que emitieron desde Inter, el Toro padeció una distensión en el sóleo de la pantorrilla izquierda. Si bien no brindaron plazos para su regreso a las canchas, dejaron en claro que “el estado del delantero argentino será evaluado nuevamente la próxima semana”.

Este tipo de lesiones, generalmente, tienen un plazo estimado de entre 15 y 21 días de recuperación. Lógicamente, siempre habrá que tener en cuenta que no todos los cuerpos humanos son iguales, lo que podría acelerar o retrasar la puesta a punto del deportista. Pero en Italia son optismistas.

Lautaro Martínez se perderá el clásico con el AC Milan: ¿cuándo volvería?

En un plano optimista, Lautaro Martínez podría volver a jugar el 15 de marzo en el partido que Inter tiene pautado contra Atalanta por la Serie A. Con lo cual, no llegaría al Derby della Madonnina contra AC Milan que se jugará el domingo 8.

En lo que respecta a la Selección Argentina, se espera que pueda decir presente contra el conjunto de Bérgamo, ante Fiorentina el domingo 22 para, que de esa forma, llegue entero en lo físico y en lo futbolístico a la Finalissima contra España fijada por Conmebol y UEFA para el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

Tabla de posiciones de la Serie A 2025-2026

