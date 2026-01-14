Franco Mastantuono y la nueva oportunidad que se le abre en Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

Álvaro Arbeloa se hizo cargo del Real Madrid hace menos de 48 hs y este miércoles tendrá su primera prueba al mando del primer equipo del club más grande del mundo. En ese contexto es donde a Franco Mastantuono se le abre una nueva oportunidad de demostrar lo que vale.

El Real Madrid enfrenta al Albacete por Copa del Rey, y al ver la lista de convocados, el ex River se perfila como una clara opción para ser titular en el partido. Y es que es, junto a Vinícius y Gonzalo García, uno de los tres delanteros en la convocatoria.

Sería apenas el segundo partido como titular en los últimos dos meses para Mastantuono, ya que desde que jugó los 90 minutos vs. Valencia allá por comienzos del mes de noviembre, Mastantuono sufrió una pubalgia que lo dejó fuera tres semanas, y únicamente estuvo desde el arranque ante el Talavera, también por Copa del Rey, el 17 de diciembre.

Franco Mastantuono lleva un mes sin ser titular en Real Madrid.

Tras regresar de su lesión, el futbolista argentino entró sobre el final ante Alavés y Betis por LALIGA, y ante Atlético de Madrid y Barcelona por la Supercopa de España, mientras que pasó cinco partidos en el banco de suplentes sin sumar ni un minuto. Un claro indicio de que ya estaba un paso por detrás en la consideración de Xabi Alonso.

En la presente temporada, su primera con Real Madrid, Franco Mastantuono apenas acumula un gol y ninguna asistencia, un registro que está siendo un tanto decepcionante, dado que en los primeros compases de la temporada tuvo varias oportunidades desde el inicio.

Franco Mastantuono no tuvo muchas oportunidades tras recuperarse de la pubalgia.

Los convocados de Real Madrid vs. Albacete

Probable XI: Lunin; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Camavinga, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius, Gonzalo.

En síntesis