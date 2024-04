Durante muchísimos años, Manchester United supo estar en lo más alto del fútbol mundial, con varios jugadores que quedaron en el recuerdo. Uno de ellos era Wes Brown, defensor multicampeón con los Diablos Rojos, quien rompió el silencio tras haber quedado en bancarrota hace un año.

El 12 de abril de 2023, el exfutbolista fue declarado en quiebra por el Tribunal Superior por el colapso de su empresa, malos negocios inmobiliarios, entre otras cosas. El jugador se mantuvo alejado de los medios durante mucho tiempo, pero reapareció en las últimas horas para hablar en el podcast de Ben Heath

“Creo que lo principal es que, cuando ganas mucho dinero, necesitas a la gente adecuada. Yo diría que esa es una de las cosas que no tenía“, explicó el exjugador de 44 años. Es una larga historia y no entraré en detalles, pero son cosas que sucedieron hace mucho tiempo con ciertas inversiones y el involucrarse en cosas en las que, cuando era más joven, mucha gente se involucra, pero sin realmente entenderlo”, agregó.

A un año, Brown reconoció: “Ya pasó y sigo adelante con ello, pero es una de esas cosas en las que esperas que la gente, especialmente de esta generación, no se involucre. He tenido muchos jugadores que han dicho ‘estoy en la misma’. No diré nombres y eso no significa necesariamente que a ellos les sucederá lo mismo que a mi”.

“Muchas personas han podido salir de esto o todavía están involucradas en solucionarlo o lo que sea, pero yo simplemente no pude. No hay mucho que pueda hacer. No soy el tipo de persona que llora o se queja por eso, simplemente voy a luchar y seguir adelante“, concluyó.

Los números de Wes Brown en Manchester United

Wes Brown disputó 362 partidos con la camiseta del Manchester United, convirtiendo 5 goles y dando 11 asistencias. En todo su ciclo, le mostraron 39 amarillas y fue expulsado solo una vez. Allí obtuvo muchos títulos: ganó 2 Champions League, 7 Premier League, 2 FA Cup, 3 Copa de la Liga y 2 Community Shield.