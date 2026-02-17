Mbappé fulminó a Prestianni tras el episodio con Vinícius: “No merece jugar más la Champions League”

La victoria de Real Madrid ante Benfica, por la ida de los playoffs de la Champions League, quedó en un segundo plano para dar paso a un escándalo. La noche en Lisboa vivió su punto más caliente tras el gol de Vinicius Jr., cuando el brasileño denunció un acto de racismo por parte de Gianluca Prestianni. En medio del caos y con el partido detenido, Kylian Mbappé salió en defensa de su compañero y protagonizó un cruce dentro del campo y fuertes declaraciones fuera de él.

La tensión se palpitó primero en el césped. Mientras el árbitro François Letexier activaba el protocolo antirracismo luego de que acusaran al argentino de haberle dicho “mono” a Vinicius, una cámara alternativa de la señal Movistar captó el momento exacto en que la estrella francesa fue a buscar al ex Vélez.

Lejos de cualquier formalidad, Mbappé encaró a Prestianni y le repitió varias veces una frase contundente: “Eres un puto racista (SIC)“. La escena no pasó desapercibida por la sentencia, sino porque también mostró a un Mbappé sumamente indignado y fuera de sí.

“Este tipo de humano no es compañero de profesión”

Sin embargo, el ataque más contundente llegó en la zona mixta. Tras el pitazo final, Mbappé se acercó a la prensa y, ninguneando de forma sutil a Prestianni al evitar pronunciar su nombre, contó su versión de los hechos. “Voy a hablar de lo que sé y es muy claro: el jugador, el número 25, le ha dicho cinco veces a Vinicius ‘eres un mono, eres un mono’“, disparó el delantero.

Pero eso no fue todo, sino que el campeón del mundo fue más allá y pidió sanciones ejemplares. “No se puede aceptar. Este tipo de humano no es compañero de profesión porque es una falta de respeto a todos los jugadores del fútbol mundial“, sentenció.

Bajo esa línea, Mbappé exigió a la UEFA que tome cartas en el asunto. “No es posible que este tipo de jugador, que pienso que es joven, tenga la libertad de decir estas cosas. No merece jugar más la Champions League“, remató.

Mbappé también reveló que el plantel Merengue estaba dispuesto a abandonar la cancha en señal de protesta. “Le he dicho a Vini: ‘cualquier cosa que quieras hacer, lo vamos a hacer como equipo’. Nunca lo vamos a dejar solo“, confesó. En esa misma línea se mostraron compañeros como Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, quienes respaldaron a su compañero ante un conflicto que tiene en vilo al fútbol europeo, a la espera de un posible comunicado de la UEFA.

El posteo de Mbappé apoyando a Vini

Luego de sus explosivas declaraciones, el astro francés eligió las redes sociales como vía para darle una nueva muestra de apoyo a su compañero brasileño. “Baila, Vini, y por favor nunca pares. Ellos nunca van a decir qué tenemos que hacer y qué no“, escribió Mbappé junto al emoji de un puño cerrado, el cual simboliza resistencia y apoyo hacia una causa.

