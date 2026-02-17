Todo el mundo del fútbol ataca a Prestianni luego del cruce con Vinícius Jr. en la Champions League

En el Estadio da Luz, Real Madrid venció por 1-0 a Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League. Aunque Vinícius Júnior marcó el único tanto de la noche en Portugal, el delantero brasileño volvió a ser protagonista por un supuesto insulto racista que lo hizo reaccionar.

En un cruce verbal con Gianluca Prestianni, Vini salió corriendo hacia el árbitro acusando al argentino de haberle dicho ‘mono’. Por falta de pruebas, ya que el argentino se tapó la boca con su camiseta en aquel momento, no fue sancionado y el partido continuó con normalidad.

Sin embargo, la acción no pasó desapercibida para el mundo del fútbol. Luego de que los referentes de Real Madrid repudiaran los supuestos dichos de Prestianni, otros referentes del ambiente se pusieron del lado de Vinícius y le mostraron su apoyo.

Thierry Henry y Micah Richards cruzaron a Prestianni

Uno de los primeros en expresarse fue Thierry Henry, en CBS: “Me puedo identificar con lo que le pasó. Te sentís solo porque va a ser una palabra contra la otra. Te ves sospechoso por taparte la boca. Veamos qué tan hombre es Prestianni. Que nos diga qué dijo”.

En la misma línea, Micah Richards, también panelista del programa deportivo, le respondió a la leyenda francesa con una contundente frase: “Es un hombre cobarde”.

Wesley Sneijder también apoyó a Vinícius

“Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinicius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca. ¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando ‘mono’ a los negros! Ah, y algo más… ¡Prestianni literalmente tiene compañeros negros! ¡¿En qué estarán pensando?!”, sotó el exmediocampista de la Selección de Países Bajos.

Mbappé, Valverde y Arnold, con Vinícius

“Eres un puto racista (SIC)”, le dijo Mbappé a Prestianni en medio del partido. Luego, ante la prensa, resaltó: “No es posible que este tipo de jugador, que pienso que es joven, tenga la libertad de decir estas cosas. No merece jugar más la Champions League”.

Federico Valverde también repudió la supuesta acción del argentino: “Cuando te tapas la boca con la camiseta para decir algo, obviamente es para decir algo muy feo. Dijo una palabra que jamás debería usarse. Fue patético. Es realmente malo”.

Trent Alexander-Arnold, otro de los referentes del Merengue, sintetizó: “Ha arruinado la noche. Es una vergüenza para el deporte y también para la sociedad”.

Josep Pedrerol le cree a Vinícius

El conductor de El Chiringuito abrió su programa con su habitual editorial y respaldó al brasileño, aceptando su versión de los hechos ante Prestianni: “¿Alguien duda de que lo ha llamado ‘mono’? Nadie.”.

