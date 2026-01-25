Es tendencia:
logotipo del encabezado
Paulista

José López, figura vs. Sao Paulo, sigue sumando puntos con Lionel Scaloni

El delantero amargó al equipo de Hernán Crespo al registrar dos asistencias y un gol en lo que fue victoria del Palmeiras 3 a 1.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
José López registró 2 asistencias e hizo un gol en la victoria 3 a 1 del Palmeiras sobre Sao Paulo por el Campeonato Paulista.
© Getty ImagesJosé López registró 2 asistencias e hizo un gol en la victoria 3 a 1 del Palmeiras sobre Sao Paulo por el Campeonato Paulista.

La temporada ya está en un momento clave para los futbolistas que pelean por un lugar en las listas de los seleccionados que clasificaron a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cada detalle en el presente puede incidir para bien o para mal en la decisión de los entrenadores a la hora de conformar la nómina de convocados.

Y en ese sentido, el que en las últimas horas sumó puntos en esa competencia interna con otros futbolistas argentinos en función de seducir a Lionel Scaloni y a su cuerpo técnico, fue José Manuel López, atacante del Palmeiras, que logró meterse en las últimas citaciones de la Selección Argentina en el 2025 (fue incluido en septiembre vs. Ecuador, en octubre contra Venezuela y Puerto Rico y en noviembre vs. Angola).

Resulta que el exdelantero de Lanús asistió primero a Mauricio Magalhaes Prado y después a Khellven. Y en el medio anotó un tanto, en lo que fue victoria del Verdao por 3 a 1 ante uno de sus principales rivales, el Sao Paulo de Hernán Crespo, en uno de los encuentros correspondientes a la quinta jornada del Campeonato Paulista.

De esta manera, el Palmeiras, que le ganó al Portuguesa 1 a 0, que venció al Santos 1 a 0 y que derrotó por el mismo resultado a Mirassol en las primeras tres fechas, se recuperó de la derrota por 4 a 0 en su última presentación ante el Novorizontino y es único líder de la tabla de posiciones del certamen regional con 12 unidades.

Flaco López habló de la importancia de la victoria para el Palmeiras

Estábamos muy tristes, avergonzados (por el partido anterior con Novorizontino), pero dimos vuelta la página rápido. Era muy importante esta victoria… teníamos que proporcionar un partido así a la hinchada”, comentó en conferencia de prensa el Flaco López luego de lo que fue su gran partido contra el Sao Paulo, en el que fue condecorado como el MVP.

Hernán Crespo destacó la contundencia de José López

¡Afuera del Mundial! Villarreal confirmó la rotura del tendón de Aquiles de Juan Foyth

ver también

¡Afuera del Mundial! Villarreal confirmó la rotura del tendón de Aquiles de Juan Foyth

¡Atento Lionel Scaloni! En Inglaterra destacan el partido de Marcos Senesi vs. Liverpool

ver también

¡Atento Lionel Scaloni! En Inglaterra destacan el partido de Marcos Senesi vs. Liverpool

Tras el encuentro, Hernán Crespo, DT del Sao Paulo, resaltó el papel que tuvo correntino para la victoria del equipo que comanda el portugués Abel Ferreira: “El Flaco López llegó y hizo el gol. Nosotros llegamos y no lo hicimos. No es fácil venir aquí y controlar el juego, más aún contra Palmeiras. Tuvimos chances, pero faltó ser más concretos”.

Publicidad

En síntesis

  • José López registró un gol y dos asistencias en la victoria 3-1 del Palmeiras.
  • El delantero fue elegido MVP en el duelo contra el Sao Paulo de Hernán Crespo.
  • El Verdao lidera el Campeonato Paulista con 12 unidades tras cinco jornadas disputadas.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Villarreal confirmó la rotura del tendón de Aquiles de Juan Foyth
Selección Argentina

Villarreal confirmó la rotura del tendón de Aquiles de Juan Foyth

Alan Varela mete presión para meterse en la lista del Mundial: ¿Le dará bola Scaloni?
Selección Argentina

Alan Varela mete presión para meterse en la lista del Mundial: ¿Le dará bola Scaloni?

El comentario sobre el Cuti Romero en Inglaterra del que Lionel Scaloni debe tomar nota
Selección Argentina

El comentario sobre el Cuti Romero en Inglaterra del que Lionel Scaloni debe tomar nota

El medio más crítico de Franco Colapinto declaró que Alpine saldrá 10° en la Fórmula 1 2026: “Última oportunidad”
FÓRMULA 1

El medio más crítico de Franco Colapinto declaró que Alpine saldrá 10° en la Fórmula 1 2026: “Última oportunidad”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo