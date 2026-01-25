José López, figura vs. Sao Paulo, sigue sumando puntos con Lionel Scaloni

La temporada ya está en un momento clave para los futbolistas que pelean por un lugar en las listas de los seleccionados que clasificaron a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cada detalle en el presente puede incidir para bien o para mal en la decisión de los entrenadores a la hora de conformar la nómina de convocados.

Y en ese sentido, el que en las últimas horas sumó puntos en esa competencia interna con otros futbolistas argentinos en función de seducir a Lionel Scaloni y a su cuerpo técnico, fue José Manuel López, atacante del Palmeiras, que logró meterse en las últimas citaciones de la Selección Argentina en el 2025 (fue incluido en septiembre vs. Ecuador, en octubre contra Venezuela y Puerto Rico y en noviembre vs. Angola).

Resulta que el exdelantero de Lanús asistió primero a Mauricio Magalhaes Prado y después a Khellven. Y en el medio anotó un tanto, en lo que fue victoria del Verdao por 3 a 1 ante uno de sus principales rivales, el Sao Paulo de Hernán Crespo, en uno de los encuentros correspondientes a la quinta jornada del Campeonato Paulista.

De esta manera, el Palmeiras, que le ganó al Portuguesa 1 a 0, que venció al Santos 1 a 0 y que derrotó por el mismo resultado a Mirassol en las primeras tres fechas, se recuperó de la derrota por 4 a 0 en su última presentación ante el Novorizontino y es único líder de la tabla de posiciones del certamen regional con 12 unidades.

Flaco López habló de la importancia de la victoria para el Palmeiras

”Estábamos muy tristes, avergonzados (por el partido anterior con Novorizontino), pero dimos vuelta la página rápido. Era muy importante esta victoria… teníamos que proporcionar un partido así a la hinchada”, comentó en conferencia de prensa el Flaco López luego de lo que fue su gran partido contra el Sao Paulo, en el que fue condecorado como el MVP.

Hernán Crespo destacó la contundencia de José López

ver también ¡Afuera del Mundial! Villarreal confirmó la rotura del tendón de Aquiles de Juan Foyth

ver también ¡Atento Lionel Scaloni! En Inglaterra destacan el partido de Marcos Senesi vs. Liverpool

Tras el encuentro, Hernán Crespo, DT del Sao Paulo, resaltó el papel que tuvo correntino para la victoria del equipo que comanda el portugués Abel Ferreira: “El Flaco López llegó y hizo el gol. Nosotros llegamos y no lo hicimos. No es fácil venir aquí y controlar el juego, más aún contra Palmeiras. Tuvimos chances, pero faltó ser más concretos”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis