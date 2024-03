Kylian Mbappé rompió el silencio por primera vez desde que trascendió la noticia de su salida de PSG a final de temporada. En una conferencia de prensa con la Selección de Francia, en la previa al partido amistoso ante Alemania, habló sobre su futuro, en relación a su próximo club, y comentó si todavía existe la chance de que esté en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El pasado mes de febrero, varios medios de comunicación informaron la decisión de Mbappé de terminar su contrato con PSG a final de la presente temporada y salir del club. Si bien todos los indicios apuntan a un fichaje con Real Madrid, todavía no está confirmado.

A su vez, el crack nacido en la localidad francesa de Bondy tiene el gran deseo de ser parte de los próximos Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, con la Eurocopa a la vuelta de la esquina y con la llegada a su próximo club, las chances de estar en la cita olímpica se complican.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre su futuro y la chance de ir a los Juegos Olímpicos?

Mbappé compartió conferencia de prensa con su entrenador Didier Deschamps, aunque el capitán de Francia fue el primero en hablar. Directamente, la primera consulta de la prensa fue sobre su futuro y si realmente decidió salir de PSG.

“No tengo nada que anunciar. El día que tenga algo que decir… lo diré“, sintetizó Kylian. Sin embargo, aclaró para cuando habrá una definición sobre su futuro. “Estaré centrado en la selección de Francia cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces ya estará resuelto“, dijo.

Por su parte, la otra gran incógnita pasa por saber si podrá estar disponible para la selección de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Si bien se trata de un torneo Sub 23, los combinados nacionales tienen permitidos utilizar tres jugadores mayores a esa edad y la intención que tienen desde el seleccionado es sumar a Mbappé.

“Tengo la misma ambición que siempre. Siempre dije que los Juegos Olímpicos en París sería especial pero siempre dije que no dependería de mí. La decisión final sigue dependiendo de mí, pero en estos momentos no tengo ninguna noticia de si me dejarán ir o no“, comentó al respecto. Por ahora, sigue la incertidumbre.

Real Madrid no cederá jugadores a los Juegos Olímpicos

De acuerdo a una información del diario Le Parisien, Real Madrid no tiene pensado ceder jugadores para los Juegos Olímpicos de París 2024. Si Kylian Mbappé decide jugar en el conjunto merengue, entonces no podrá estar en la cita olímpica.

Cabe recordar que los equipos no están obligados a ceder a sus futbolistas al torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos debido a que no es organizado por FIFA.