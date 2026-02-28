El gol agónico de Julián Alvarez para darle el triunfo de Atlético de Madrid contra Real Oviedo

En el marco de la fecha 26 de LaLiga, en el Estadio Municipal Carlos Tartiere, en condición de visitante Atlético de Madrid le ganó 1 a 0 a Real Oviedo gracias a un gol agónico de Julián Alvarez, y de esta manera se asentó en la tercera posición del certamen.

Tras un desarrollo de juego trabado, en el que no tuvo situaciones claras de gol, sobre el final del encuentro, al minuto 87, el Colchonero marcó el único tanto del partido, pero el mismo fue anulado tras una revisión del VAR.

Ya en el tiempo de adición, Molina envió un centro al ras del piso y luego de un rebote, la pelota le quedó a Julián, quien se sacó una marca de encima y remató de zurda, al primer palo, para ahora sí darle la victoria al equipo comandado por Simeone.

Este es el octavo tanto que convirtió el argentino en lo que va del certamen local. De esta manera, es el segundo máximo anotador del Colchonero, por detrás del noruego Alexander Sorloth, quien ya lleva 9 a lo largo de la competencia.

Además, el mismo le permitió cortar una racha negativa en LaLiga. Esto se debe a que no marcaba por este certamen desde el 1° de noviembre del año pasado. En total, pasaron casi tres meses y 14 encuentros sin marcar.

Así está la tabla de posiciones de LaLiga

