Inatajable: el golazo de Alexis Mac Allister para que Liverpool golee a West Ham por la Premier League

Liverpool le estaba ganando con total comodidad a West Ham gracias a los goles de Hugo Ekitike y Virgil van Dijk, pero no dejaba de apretar el acelerador para ampliar la ventaja y así seguir escalando en la tabla de posiciones de la Premier League. Y así fue que llegó el tercer tanto del juego, donde Alexis Mac Allister anotó un golazo.

Toda la acción de la Premier League podés seguirla a través de Disney+

A la salida de un córner, el francés Ekitike capturó el despeje de Jarrod Bowen y asistió al pampeano, quien resolvió de primera y con una gran volea que se transformó en un remate inatajable para Mads Hermansen que, pese al esfuerzo, no tuvo nada que hacer para tapar el balón.

El nivel de Mac Allister crece partido a partido, y es un signo positivo para Lionel Scaloni y también para la Selección Argentina, que está a menos de un mes de disputar la Finalissima, en Qatar, frente a su par de España. De hecho, el volante de los Reds venía de convertirle a Nottingham Forest, donde también tuvo una gran actuación.

El gol de Alexis Mac Allister

Tweet placeholder

ver también En Inglaterra aseguran que Alexis Mac Allister se irá del Liverpool, pero se quedará en la Premier League

ver también Mac Allister dio como candidato a España para la Finalissima

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026

Publicidad