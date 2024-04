La pregunta que irritó a Luis Enrique en la previa de PSG vs. Borussia Dortmund: "No saben nada de fútbol"

Borussia Dortmund y PSG se volverán a enfrentar en la Champions League este miércoles, luego de haberse cruzado en Fase de Grupos. En la previa del trascendental partido de ida ese enfrentamiento de Semifinales, Luis Enrique, entrenador del conjunto parisino, habló con la prensa y volvió a chocar con los periodistas.

La conferencia transcurría con normalidad, eso hasta que uno de los representantes de la prensa decidió hacerle una pregunta que reavivó la tensión que existe desde siempre entre el entrenador español y los medios. “La prensa dice que son los grandes favoritos para esta semifinal, ¿Es una ventaja o una desventaja?”, le consultaron a Luis Enrique.

El español no pudo sostener la carcajada que le provocó escuchar eso, incluso antes de que terminaran de formularle la pregunta. Su respuesta no tuvo desperdicio: “Veis, por eso la prensa no sabe casi nada de fútbol. Es mi argumento desde hace mucho tiempo”, contestó luego de reirse.

Luis Enrique prefirió cambiar el foco y agregó: “Da igual, lo bonito de estar aquí es poder disfrutar de un partido muy especial, en un campo único en Europa y tener la posibilidad de darle una alegría muy importante a nuestra afición clasificándonos para una final. Eso es lo que nos hemos ganado con nuestros partidos anteriores y eso es lo que vamos a tratar, intentar de disfrutar.”

PSG y Borussia Dortmund ya se cruzaron en esta Champions League

“Con el entrenador del Borussia Dortmund [Edin Terzic], quedamos en volver a vernos en la final”, contó Luis Enrique en su canal de Twitch antes de los Cuartos de Final contra el Barcelona. Pues esa promesa será imposible de cumplir, puesto que chocarán en las semifinales.

Luis Enrique y Terzic se enfrentarán en Semifinales tras haberse cruzado en Fase de Grupos.

Borussia Dortmund y PSG compartieron el “Grupo de la Muerte” de la Edición 2023/24 de la Champions League, junto a AC Milan y Newcastle United, y fueron los alemanes quienes terminaron ganando el grupo.

De allí la risa de Luis Enrique al escuchar que son favoritos para ganar la serie. Eso sí, PSG ganó en la primera fecha por 2 a 0 (Mbappé y Hakimi), en un partido que se disputó en Parc Des Princes. Los equipos volvieron a enfrentarse para cerrar la Fase de Grupos en Signal Iduna Park, allí el partido terminó empatado en uno (Adeyami y Zaire-Emery), por lo que en duelos directos le ha ido mejor al Paris.

La IA da ganador al PSG de Mbappé

Mbappé quiere ganar la Champions antes de dejar el PSG.

En BOLAVIP se consultó a la Inteligencia Artificial por su parecer de cara a las Semifinales de Champions League. Con respecto a la serie entre PSG y Borussia Dortmund, la IA tiene como vencedor al equipo parisino.

Los dirigidos por Luis Enrique se impondrían con un global de 3 a 2 para avanzar a la final de Wembley. Allí reeditaría la final que se jugó a puertas cerradas y en plena pandemia contra el Bayern Múnich, ya que los bávaros se impondrían al Real Madrid con un global de 4 a 3.