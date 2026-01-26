El Chelsea decidió activar la cláusula de retorno de Aaron Anselmino, quien deberá incorporarse al elenco que comanda Liam Rosenior en las próximas horas. El ex Boca regresa a Stamford Bridge luego de dejar una buena impresión en el Borussia Dortmund durante el préstamo por 6 meses y mostrarse como una alternativa para reforzar una zona que quedó afectada tras la rotura de ligamentos de Levi Colwill en septiembre del año pasado.

Además, Tosin Adarabioyo está teniendo una campaña irregular debido a sus reiterados contratiempos físicos. Por diferentes lesiones musculares que le surgieron en agosto, septiembre, octubre y enero, el inglés ya se perdió 16 partidos entre la Premier League, la EFL Cup y la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Con este panorama, este lunes 26 de enero Aaron Anselmino debió despedirse del Borussia Dortmund, luego de disputar su último partido el sábado contra Union Berlin por la fecha 19 de la Bundesliga. Y al respecto, el club alemán filtró imágenes del futbolista visiblemente emocionado al saludar a sus compañeros, a su entrenador Niko Kovač y a los miembros del cuerpo técnico.

Por cierto, para el Dortmund es una baja sensible, dentro de un periodo en el que está peleando la liga alemana con el Bayern Munich (se ubica segundo a 8 puntos y se enfrentarán el próximo 28 de febrero) y en la que buscará meterse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones de la Champions Legue con su último partido de la primera fase de este miércoles 28 de enero contra el Inter de Milán, en el que, claro está, no podrá contar con el oriundo de Chapaleufú, La Pampa.

Los números de Aaron Anselmino en el Borussia Dortmund

Aaron Anselmino llegó al Borussia Dortmund tras ganar el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 con el Chelsea. Y en su corta estadía apenas pudo acumular 585 minutos entre 10 partidos: 6 por la Bundesliga, 3 por la UEFA Champions League y 1 por la Copa de Alemania. En ese puñado de apariciones alcanzó a registrar un gol (victoria 2 a 1 sobre Bayer Leverkusen) y una asistencia.

Los objetivos que le esperan a Aaron Anselmino en el Chelsea

Chelsea, que este fin de semana venció 3 a 1 al Crystal Palace por la Premier League (con un tanto de Enzo Fernández de penal), se ubica quinto en la tabla de posiciones y espera acumular la mayor cantidad de puntos posibles para arrebatar uno de los cupos para la UEFA Champions League de la temporada que viene (el Arsenal es el líder de la clasificación con 50 unidades, por lo que pensar en pelear el título es utópico).

Además, en la vigente Liga de Campeones de Europa está octavo con 13 puntos, por lo que de momento se está clasificando directamente a los Octavos de Final. Este miércoles se enfrentará al Napoli. En tanto que en la EFL Cup se medirá al Arsenal en la Semifinal y en la FA Cup al Hull City por la Cuarta Ronda.

