Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Tras gastar 235 millones en tres delanteros, Manchester United busca cerrar al refuerzo más caro de su historia para salir de la crisis

El gigante británico quiere dejar atrás el presente futbolístico a base de incorporaciones en este mercado de pases.

Por Nahuel De Hoz

Carlos Baleba, mediocampista camerunés de Brighton.
© GettyCarlos Baleba, mediocampista camerunés de Brighton.

Luego de lo que fue la pésima temporada 2024/25 donde quedó en la 15° posición y también perdió la final de la UEFA Europa League, Manchester United salió al mercado en busca de jugadores que le den un salto de calidad al plantel para dar vuelta la situación lo antes posible. Por pedido de Ruben Amorim, los dirigentes ya realizaron algunos movimientos y quieren ir por más…

El gigante británico ya concretó los fichajes de Bryan Mbeumo y de Matheu Cunha por un total de 150 millones de euros en total, procedentes de Brentford y Wolverhampton respectivamente. Además, en las últimas horas llegó a un acuerdo para comprar a Benjamin Sesko por 85 millones de euros más, pero no será el último traspaso que intentarán los Red Devils en estos días.

Lo cierto es que Manchester United está fuertemente interesado en Carlos Baleba. El mediocampista camerunés fue una de las revelaciones durante la última temporada en la Premier League y su impronta en la zona núcleo del campo de juego lo catapultó a estar entre las opciones de reforzar al conjunto que busca volver a estar entre los principales protagonistas.

Sin embargo, Brighton solicitó 90.000.000 de libras esterlinas fijos y otros £10.000.000 en objetivos, para sellar el acuerdo y dejar ir al volante africano. Este precio es un tanto elevado para lo que pretendía desembolsar la cúpula directiva del club inglés por su contratación. Pero claro, el constante pedido de Amorim para sumar a sus filas al futbolista, podría ser la clave para destrabarlo.

Carlos Baleba, mediocampista camerunés de Brighton. (Getty Images)

Carlos Baleba, mediocampista camerunés de Brighton. (Getty Images)

Como ya contrató tres delanteros para renovar la zona ofensiva, ahora los focos están puestos en mejorar la mitad de la cancha para continuar con el proyecto ambicioso de volver a estar entre los candidatos al título doméstico. De esta manera, el director técnico portugués pidió que se inicien las tratativas pertinentes para sumar a sus filas al oriundo de Duala, al oeste del país.

Publicidad

Baleba sería el refuerzo más caro de la historia del Manchester United, siempre y cuando se concrete en los números mencionados. Hasta el momento, el líder del listado continúa siendo Paul Pogba con 105 millones de euros, escoltado por Antony con 95 millones de euros. Este traspaso serían 115.000.000 de la monea europea, por lo que quedaría por encima de todos.

Los números de Carlos Baleba

Desde su arribo a Brighton a mediados de 2023 por un desembolso de 27 millones de euros, Carlos Baleba disputó un total de 77 partidos oficiales. En ese lapso, convirtió 4 goles, repartió 2 asistencias, recibió 15 tarjetas amarillas y 1 expulsión. Sin embargo, no conquistó ningún título colectivo en su estadía pero su rendimiento individual le alcanzó para llamar la atención de los gigantes.

Mientras Alexis Mac Allister gana 10.3 millones, este es el salario de Lautaro Martínez en Inter

ver también

Mientras Alexis Mac Allister gana 10.3 millones, este es el salario de Lautaro Martínez en Inter

Drástica decisión del Barcelona con Marc-André ter Stegen

ver también

Drástica decisión del Barcelona con Marc-André ter Stegen

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles
Boca Juniors

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles

El dorsal que tendrá Franco Mastantuono en Real Madrid
Fútbol europeo

El dorsal que tendrá Franco Mastantuono en Real Madrid

Dolor en el deporte por la muerte de Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo
Polideportivo

Dolor en el deporte por la muerte de Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo

Belmonte, el nuevo lesionado de Boca en la previa del clásico ante Racing
Boca Juniors

Belmonte, el nuevo lesionado de Boca en la previa del clásico ante Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo