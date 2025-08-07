Tras gastar 235 millones en tres delanteros, Manchester United busca cerrar al refuerzo más caro de su historia para salir de la crisis

Luego de lo que fue la pésima temporada 2024/25 donde quedó en la 15° posición y también perdió la final de la UEFA Europa League, Manchester United salió al mercado en busca de jugadores que le den un salto de calidad al plantel para dar vuelta la situación lo antes posible. Por pedido de Ruben Amorim, los dirigentes ya realizaron algunos movimientos y quieren ir por más…

El gigante británico ya concretó los fichajes de Bryan Mbeumo y de Matheu Cunha por un total de 150 millones de euros en total, procedentes de Brentford y Wolverhampton respectivamente. Además, en las últimas horas llegó a un acuerdo para comprar a Benjamin Sesko por 85 millones de euros más, pero no será el último traspaso que intentarán los Red Devils en estos días.

Lo cierto es que Manchester United está fuertemente interesado en Carlos Baleba. El mediocampista camerunés fue una de las revelaciones durante la última temporada en la Premier League y su impronta en la zona núcleo del campo de juego lo catapultó a estar entre las opciones de reforzar al conjunto que busca volver a estar entre los principales protagonistas.

Sin embargo, Brighton solicitó 90.000.000 de libras esterlinas fijos y otros £10.000.000 en objetivos, para sellar el acuerdo y dejar ir al volante africano. Este precio es un tanto elevado para lo que pretendía desembolsar la cúpula directiva del club inglés por su contratación. Pero claro, el constante pedido de Amorim para sumar a sus filas al futbolista, podría ser la clave para destrabarlo.

Carlos Baleba, mediocampista camerunés de Brighton. (Getty Images)

Como ya contrató tres delanteros para renovar la zona ofensiva, ahora los focos están puestos en mejorar la mitad de la cancha para continuar con el proyecto ambicioso de volver a estar entre los candidatos al título doméstico. De esta manera, el director técnico portugués pidió que se inicien las tratativas pertinentes para sumar a sus filas al oriundo de Duala, al oeste del país.

Publicidad

Publicidad

Baleba sería el refuerzo más caro de la historia del Manchester United, siempre y cuando se concrete en los números mencionados. Hasta el momento, el líder del listado continúa siendo Paul Pogba con 105 millones de euros, escoltado por Antony con 95 millones de euros. Este traspaso serían 115.000.000 de la monea europea, por lo que quedaría por encima de todos.

Los números de Carlos Baleba

Desde su arribo a Brighton a mediados de 2023 por un desembolso de 27 millones de euros, Carlos Baleba disputó un total de 77 partidos oficiales. En ese lapso, convirtió 4 goles, repartió 2 asistencias, recibió 15 tarjetas amarillas y 1 expulsión. Sin embargo, no conquistó ningún título colectivo en su estadía pero su rendimiento individual le alcanzó para llamar la atención de los gigantes.

ver también Mientras Alexis Mac Allister gana 10.3 millones, este es el salario de Lautaro Martínez en Inter