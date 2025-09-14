Tras ser goleado en el clásico ante Manchester City y agudizar la crisis, Rúben Amorim rompió el silencio: “No cambiaré”

Este domingo y por la cuarta jornada de la Premier League, se dio uno de los clásicos más importantes del mundo: Manchester United – Manchester City. Sin embargo, la actualidad se impuso ante la historia y el equipo de Pep Guardiola goleó 3-0 a los Red Devils que continúan quedando en deuda. Además, Rúben Amorim deslizó una frase que generó mucho revuelo en el ambiente.

En este inicio de temporada, el derbi entre ambos gigantes de Inglaterra podía ser un punto de inflexión para este primer tramo. De todas formas, con un gol de Phil Foden y un doblete de Erling Haaland, los Citizens aplastaron a su rival de toda la vida y agudizaron aún más la crisis en la que están inmersos desde hace tiempo y hasta pareciera que no pueden salir de ninguna manera.

Lo cierto es que el entrenador portugués asistió a la conferencia de prensa al término del compromiso y dejó una frase que hizo ruido. “Haré todo lo posible por el Manchester United. Este es mi mensaje a los hinchas“, expresó en primer lugar. Pocos segundos más tarde, se encargó de ponerse por encima de los fanáticos y fue ahí cuando reveló: “Estoy sufriendo más que ellos”.

Como si eso no alcanzara para despertar la enorme controversia en este difícil momento futbolístico que atraviesa la institución, el luso siguió. “No cambiaré mi filosofía“, sentenció Amorim. Inmediatamente después y frente al micrófono en la rueda de prensa, agregó unas palabras que hicieron más revuelo todavía. “Si ellos quieren cambiarla, hay que cambiar al hombre”, soltó.

Rúben Amorim, entrenador portugués de Manchester United.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el DT de Manchester United amplió su discurso y cerró con una respuesta que no hizo más que aumentar el enojo de los simpatizantes del club británico tras perder el clásico. “Fueron pequeños momentos los que le dieron la victoria a Manchester City”, manifestó a pesar de haber sido ampliamente superado en el campo de juego.

Los alarmantes números de Amorim en Manchester United

Desde su arribo a los Red Devils, Rúben Amorim solamente ganó 8 de sus 30 partidos como director técnico del Manchester United, lo que significa un porcentaje de efectividad de 26%. Con ese número sobre la mesa, se consolidó como la peor estadística de victorias de cualquier entrenador del gigante inglés en los últimos 80 años. Y eso no es todo…

Además de tener una pésima estadística en general, contra los equipos más importantes del país es incluso peor. Es que Amorim solo ganó 1 de 13 encuentros contra el Big Six. Apenas pudo vencer al City en una ocasión, consiguió 4 empates y los 8 cotejos restantes son todas derrotas. En los compromisos con los equipos grandes, le convirtieron 9 goles y le hicieron 16.

