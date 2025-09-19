En medio de la crisis del Manchester United, Rúben Amorim se rindió ante Lisandro Martínez: “Lo necesitamos”

Es una realidad que Manchester United transita uno de los peores momentos de su historia y pareciera no poder salir de la crisis futbolística en la que está inmerso. En ese contexto adverso, Rúben Amorim no dudó en reconocer dónde está uno de los puntos más débiles de su equipo y es por eso que se rindió ante Lisandro Martínez, que está ausente desde principios de este 2025.

El defensor argentino sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda en febrero, por lo que desde ese momento se encuentra en plena recuperación para regresar a las canchas. Ahora, ya 7 meses más tarde de aquella lesión, está próximo a volver a estar a disposición del entrenador y sería prácticamente un refuerzo estelar para reacomodar la zaga central.

Lo cierto es que el director técnico no esquivó a la pregunta que recibió en la conferencia de prensa de este viernes, donde fue consultado por el futbolista albiceleste. “Lo echamos mucho de menos, a él y a su agresividad en todo lo que hace”, contestó en primer lugar en referencia a su importancia. Pocos segundos después, añadió: “Lo necesitamos en este equipo”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Amorim amplió su discurso al respecto de Martínez. “Está con nosotros en cada reunión y en cada entrenamiento“, sostuvo en cuanto al día a día y su rol relevante dentro del vestuario. Además, sobre sus recientes declaraciones para con Lisandro, el portugués agregó: “Es muy importante que esté cerca de volver”.

Manchester United viene de realizar la peor campaña en muchas décadas, con el agravante de que no puede volver a encaminar el rumbo y recuperar la etapa de éxito que bien supo tener bajo la conducción de Sir Alex Ferguson. Este inicio de temporada se mantuvo en la misma sintonía que la anterior, los resultados no llegan, el juego no aparece y solamente crece la incertidumbre.

En definitiva, el regreso de Lisandro Martínez podría ser fundamental para que los Red Devils empiecen a mejorar una de las facetas más débiles que tienen: la defensa. Si el campeón del mundo con la Selección Argentina logra asentarse en la zaga central y aportar la solidez que lo caracteriza, sería una pieza clave en el equipo de Amorim que necesita acumular victorias de forma urgente.

Los números de Lisandro Martínez en Manchester United

Tras su arribo a mediados de 2022 por un desembolso de 57,5 millones de euros procedente de Ajax, Lisandro Martínez disputó un total de 91 partidos oficiales con la camiseta de Manchester United. En ese lapso de tiempo, convirtió 3 goles, repartió 3 asistencias y nunca fue expulsado. Además, conquistó 2 títulos domésticos: Carabao Cup 2023 y FA Cup 2024.

