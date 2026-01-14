Es tendencia:
Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid a manos de Albacete en la Copa del Rey

El Merengue recibió un nuevo cachetazo luego de la derrota en la Supercopa de España ante Barcelona.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid.
Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid.

Por los octavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid sumó un nuevo papelón al caer este miércoles por 3-2 de forma agónica ante Albacete. En el Estadio Carlos Belmonte, el combinado de la Segunda División se quedó con un triunfo histórico en los minutos adicionados.

Franco Mastantuono había marcado el empate transitorio sobre el final de la primera mitad y Fran García volvió a empardar el trámite en el primer minuto agregado. Sin embargo, al Merengue se le escurrió de las manos la posibilidad de definir la clasificación en tiempo suplementario.

Esta eliminación cae justo después de la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España. Real Madrid no logra levantar cabeza en la temporada y, luego de la salida de Xabi Alonso, despedido por Florentino Pérez, Álvaro Arbeloa sumó su primera decepción como interino.

La caída de este miércoles ante el equipo que lucha por no caer a la tercera categoría del fútbol español generó una ola de memes, sobre todo de parte de hinchas del elenco catalán, que viven una enorme semana.

