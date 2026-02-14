Paris Saint-Germain sufrió una inesperada derrota este viernes, en su visita al Stade Rennes; los dirigidos por Luis Enrique cayeron 3 a 1 en Roazhon Park y si bien siguen en la cima de la Ligue 1, le dieron la posibilidad al RC Lens de superarlos en la clasificación, en caso de que ganen su partido pendiente de la Fecha 22.

Sin embargo, el enojo de Luis Enrique en la conferencia de prensa post partido no fue sobre el encuentro en sí, sino por las declaraciones de Ousmane Dembélé, quien habló a pie de campo y criticó a sus compañeros por jugar de forma individualista. Ante esto, el entrenador español fue tajante.



“No tienen ningún valor las declaraciones de los jugadores al acabar el partido. Ninguno”, inició Luis Enrique. “Las de los entrenadores tampoco, pero las de los jugadores, ninguno. No voy a contestar ninguna pregunta sobre lo que haya dicho un jugador luego del partido.”

Y si bien parecía quedar allí, Luis Enrique decidió clarificar y agregó: “No permitiré a ningún jugador jamás por encima del club. Lo dejo claro. Yo soy responsable por el equipo y no permitiré que ningún jugador piense que es más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni que el club”, cerró.

Qué había dicho Dembélé

Dembélé había sido entrevistado por Ligue 1+ luego del encuentro, y el ganador del Balón de Oro se mostró enojado con sus compañeros: “Tenemos que jugar por el PSG para ganar partidos. Si somos individualistas en la cancha, no funcionará, y no ganaremos los títulos que queremos.”

“La temporada pasada, pusimos al club por sobre todo, incluso que nosotros mismos. Tenemos que volver a eso, especialmente en esta clase de partidos. Sabemos que estamos en la segunda parte de la temporada y que el PSG tiene que estar por delante, no las individualidades”, completó.

Y si bien sus declaraciones van por la misma línea de lo que dijo Luis Enrique, la postura del entrenador es que ni Dembélé, ni ningún otro jugador, tiene el derecho a referirse así a sus compañeros.

