PSG se despachó con una goleada en el clásico por 5 a 0 ante el Olympique Marsella el último fin de semana, que resultó en la reconquista del liderazgo en la Ligue 1 francesa, y la salida de Roberto De Zerbi de la dirección técnica de los Phocéens.

En ese partido, Ousmane Dembélé fue figura, con dos goles, pero recientemente volvió a ser noticia por otro hecho que tuvo lugar en el partido. Las cámaras de L1+, la plataforma oficial de la competición, captaron al vigente Balón de Oro insultado al defensor argentino Leo Balerdi, y compartieron en redes sociales.

En el video se puede ver a Dembélé diciéndole a Pierre Hojbjerg, jugador del Marsella, que Balerdi “es un inútil”, “tú lo sabes”, “no para de abrir la boca”, ante la incómoda mirada del futbolista danés. Como era de esperar, rápidamente se hizo viral en X.

El futuro de Balerdi en la previa de la Finalissima y el Mundial 2026

En cualquier caso, Leonardo Balerdi es uno de los tres jugadores, junto a Gerónimo Rulli y Facundo Medina, que lucha por un lugar en la lista de 26 jugadores que presentará Lionel Scaloni para representar a la Selección Argentina, tanto en la Finalissima del próximo 27 de marzo, como en el Mundial 2026.

Y ahora deberán enfrentar estos meses previos en un momento delicado también para el club, ya que deberán emprender un rumbo con cambio de timón, y un nuevo entrenador a la cabeza.

