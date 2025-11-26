Mauricio Pochettino develó que le copió una llamativa cábala a la Selección Argentina

Si hay algo que se respeta a raja tabla en el fútbol son las cábalas. Rara vez se escucha que un futbolista o un equipo no tienen ninguna práctica frecuente en la que depositan confianza, más allá de lo que depende puntualmente de ellos para conseguir los objetivos. Y si hay un evento que se destaca por ser un festival de este tipo de costumbres, ese es la Copa del Mundo.

Por eso, de frente a lo que será la cita en Estados Unidos, México y Canadá 2026, Mauricio Pochettino, en una entrevista que le otorgó al programa Fútbol de Primera que conduce Andrés Cantor, contó que ya está aplicando una de las técnicas místicas que en su momento observó con detenimiento en su proceso como jugador de la Selección Argentina.

”¿Por qué hay limones en tu oficina?”, le consultó el periodista mencionado al santafecino, que respondió: ”Dady D’andrea, que es el fisio de la Selección Argentina, que empezó a trabajar en la Selección en nuestra época con Marcelo Bielsa y demás, donde estaba Batistuta, Sensini y otros más… Es una persona muy espiritual, que cree mucho en esa energía como creo yo”.

Y para completar su contestación, rememoró: ”Y hace muchos años me dijo ‘Mauri, en tu oficina siempre debe haber limones’. Porque el limón tiene la capacidad de absorber la mala energía. Porque alrededor de uno transita mucha gente. algunos con buena energía y otros… no es que sean malos, pero no tienen una buena energía. Entonces los limones absorben esa mala energía”.

El paso firme de los Estados Unidos en su preparación para la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos tendrá un papel central en la Copa del Mundo 2026, puesto que se desempeñará como uno de los anfitriones junto a México y Canadá. Por lo que la intención es llegar lo más lejos posible en un certamen que tendrá un sistema totalmente renovado, al contar con 48 participantes, que después de pasar por la fase de grupos, por primera vez, se empezarán a eliminar desde los 16vos de Final.

Y de cara a la competencia global, el combinado de Mauricio Pochettino parece estar cada vez más sólido, puesto que de sus últimas 6 presentaciones ganó 4, empató una y perdió la restante. Luego de caer 2 a 0 con Corea del Sur en septiembre, Estados Unidos venció a Japón 2 a 0, empató 1 a 1 con Ecuador, venció 2 a 1 a Australia, superó 2 a 1 a Paraguay y goleó 5 a 1 a Uruguay.

