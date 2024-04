Manchester United piensa a futuro y asegura a algunas jóvenes figuras para que sigan en el club. En este sentido, ya ha resuelto la situación de algunos juveniles y uno de ellos es Shea Lacey, catalogado por muchos especialistas como el Lionel Messi inglés.

Este joven de 17 años es una de las grandes promesas de Manchester United. Se destaca en el equipo Sub-18 y, según The Mirror, Erik ten Hag ya lo invitó a trabajar en los entrenamientos del primer equipo. Ahora, el club le hizo su primer contrato profesional.

Lacey, apodado el Scouse Lionel Messi (por sus cualidades técnicas y por ser proveniente de Liverpool), todavía no hizo su debut oficial en los ‘Red Devils’, pero no le faltarán razones para hacerlo en el corto plazo. Por eso, llegó la renovación.

¿Quién es Shea Lacey, el Messi inglés?

Shea Lacey es un extremo derecho, quien cumplió 17 años el pasado 14 de abril. Su comparación con Lionel Messi está apuntada a sus características tanto físicas como de juego. Cuenta con una buena gambeta en velocidad y tiene una zurda que es difícil de descifrar.

Los videos que han reportado los scoutings europeos muestran a un jugador de buena técnica, versátil, con velocidad y que asemeja en estilo a Messi. También ha sido comparado con la figura del clásico rival, Manchester City, Phil Foden.

Así como destaca en la Sub 18 de Manchester United, este joven delantero también impresionó con sus actuaciones en la selección de Inglaterra Sub 17. De todas maneras, hay ilusión en Old Trafford, sobre todo, con lo que ya han demostrado algunas figuras que se han ganado el puesto de titular viniendo de sus juveniles.

Shea Lacey, a repetir los casos de Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo

Uno de los méritos de Erik ten Hag en Manchester United es la promoción de juveniles al primer equipo. Uno de los casos más emblemáticos es el de Alejandro Garnacho, hoy titular indiscutido más allá de que juegue más por la derecha que por la izquierda del ataque.

Al caso del argentino hay que sumarle a Kobbie Mainoo, quien se asentó en el eje del centro del campo acompañando a Casemiro. Por detrás de él aparecen otros jóvenes como Willy Kambwala y Omari Forson, quienes ya debutaron por Premier League.

Lacey tiene grandes posibilidades de tener su debut si sigue con sus buenas actuaciones en las juveniles y suma más entrenamientos con el primer equipo. Su estreno podría llegar incluso antes del final de este torneo.