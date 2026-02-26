Tras poco más de 9 meses sin trabajo después de su paso por Rayados de Monterrey, el entrenador argentino Martín Demichelis se encuentra a detalles de unirse a un nuevo club, en lo que será su segunda experiencia como DT en el fútbol del viejo continente.

Es que, según pudo saber Bolavip, el oriundo de Justiniano Posse llegó a un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo entrenador de Mallorca, equipo que se encuentra peleando por la permanencia en LaLiga de España, donde actualmente está en zona de descenso.

Luego de anunciar la salida del entrenador anterior, Jagoba Arrasate, el elenco español se movió rápido y eligió a Demichelis dentro de una terna de candidatos que tenían en carpeta. Ahora, solamente falta pasar a los papeles el arreglo al que las partes llegaron de manera verbal.

De esta manera, una vez que se crucen los papeles el entrenador argentino viajará a España para poner la firma e iniciar su primera experiencia en aquel país y la segunda en Europa. La vez anterior fue en el equipo B del Bayern Múnich, donde dio sus primeros pasos.

La intención de Mallorca es que Demichelis pueda asumir lo antes posible y así hacer su debut en el certamen doméstico. De cara al final de la temporada, tendrá un máximo de 13 encuentros para disputar e intentar salvar al equipo del descenso y mantenerlo en la élite de España.

Dentro de los rivales a los que enfrentará, le tocará recibir a Real Madrid a principios de abril, así como también recibirá a equipos importantes como Villarreal y Valencia. En condición de visitante, entre otros clubes, jugará contra Girona, Getafe y Elche.

Pensando en un posible debut, el mismo podría darse por la fecha 27 de LaLiga. En esa oportunidad, Mallorca visitará en el Estadio El Sadar a Osasuna, en un duelo clave para sumar de a tres e intentar salir de la zona de descenso en la que se encuentra actualmente.

Así está la tabla de posiciones de LaLiga

