Martín Demichelis habló por primera vez como DT de Mallorca y usó una frase de Marcelo Gallardo: “En España lo entendí a la perfección”

En las últimas horas, Martín Demichelis fue anunciado como nuevo director técnico de Mallorca, en lo que será su tercera experiencia al frente de un plantel profesional y la primera en Europa. Lo que llamó la atención de todos es que, en su presentación oficial, utilizó una frase de Marcelo Gallardo. Durante su discurso inicial delante del micrófono y las cámaras, deslizó: “Hay que creer“.

En su haber, estuvo a cargo de la reserva de Bayern Múnich y a nivel profesional dirigió en Rayados de Monterrey y su todavía recordado paso por River. Como no podía ser de otra manera, el Millonario fue protagonista como en cada aparición pública de Micho y su declaración se da apenas unas horas después de la salida del Muñeco del conjunto de Núñez, que fue quien lo reemplazó.

Lo cierto es que, durante su presentación como nuevo DT de Mallorca, Martín fue contundente. “No me importa lo que pasó en el pasado“, soltó en primera instancia. Pocos segundos más tarde, Demichelis utilizó la frase que representa a Gallardo y fue cuando manifestó: “En España entendí, pero a la perfección, la frase de ‘sí se puede’, que hay que creer, hay que estar todos juntos“.

Martín Demichelis, nuevo DT de Mallorca. (@RCD_Mallorca)

Micho debutará este sábado ante Osasuna, con el objetivo de sumar puntos para la permanencia ya que Mallorca está en puesto de descenso (18°) y lleva cuatro derrotas en los últimos 5 encuentros. En cuanto a los desafíos que tiene por delante, sostuvo: “Para mí lo importante son los próximos 12 partidos de Liga, que son 12 oportunidades. Hay 36 puntos en juego y ese es nuestro objetivo”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Construir un equipo sólido“, reveló como primer objetivo a cumplir. “Somos el segundo equipo con más goles encajados y Muriqi lleva 16 goles. Debemos armar una base defensiva para que todo fluya con más naturalidad”, sentenció inmediatamente después el flamante entrenador argentino.

Además, confirmó su cuerpo técnico y cómo está organizado. “Tengo dos ayudantes de campo: Germán Lux, quien jugó aquí y tiene sentido de pertenencia con el club y está feliz de volver, y Gabriel Raimondi. Traje un analista de vídeo, Mariano Cambursano, el preparador físico es Jorge Rey y David Quintana es el encargado de logística entre el club y el cuerpo técnico”, contó.

