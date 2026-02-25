Mientras Marcelo Gallardo se va de River, Martín Demichelis se acerca a un club europeo

River Plate se prepara la despedida de Marcelo Gallardo, que renunció en su segundo ciclo como entrenador del equipo. Esto derivó en movimientos en el mercado de los directores técnicos. Mientras el Millonario busca cerrar a su reemplazante y el Muñeco escucha nuevas ofertas, otro DT relacionado al club de Núñez podría tener novedades pronto.

Se trata de Martín Demichelis, que salió de River en 2024 para darle paso al regreso de Gallardo. Desde entonces, el exdefensor central pasó por Rayados de Monterrey, pero las cosas no terminaron bien y todo terminó en destitución. Ahora, podría liderar otro importante proyecto.

Según pudo saber BOLAVIP, Demichelis está entre los candidatos más fuertes para convertirse en entrenador de Mallorca. El equipo de LaLiga ya está en contacto con el exfutbolista de Bayern Múnich para que tome las riendas del equipo de cara al final de la temporada.

El combinado de Islas Baleares viene de despedir a Jagoba Arrasate, quién actuó como DT del equipo en lo que va de la campaña. Mallorca tiene urgencia por cerrar a un reemplazante, ya que se encuentra en zona de descenso a 13 fechas del final del campeonato.

En 25 compromisos disputados, el equipo español cosechó apenas 24 unidades, producto de 6 triunfos, 6 empates y 13 derrotas. Acumula tres caídas consecutivas y solo ganó 2 de los últimos 10 encuentros que afrontó en la Primera División de España. Sin embargo, hay luz al final del túnel, ya que solo un punto los separa de la salvación.

Los números de Demichelis en Monterrey

En su última experiencia como entrenador, el argentino sacó poco más del 55% de los puntos en disputa. Fue subcampeón en su primera temporada en la Liga MX y alcanzó los octavos de final en la Concachampions. Los malos resultados y cruces con los referentes, especialmente con Sergio Canales, lo llevaron a la salida en mayo de 2025.

