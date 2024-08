Desde que Atlético Madrid apuntó a Julián Álvarez como posible refuerzo de lujo para el plantel que conduce Diego Simeone ha recibido varias señales positivas como para ilusionarse con poder concretar una contratación que sin dudas sacudiría el mercado de pases en La Liga. En especial porque fue el propio delantero quien dijo que su futuro deportivo, una vez que termine su participación con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París, será puesto en evaluación.

El mayor condicionante del equipo Colchonero para hacerse de los servicios del campeón mundial en Qatar, recientemente coronado también en la Copa América que se disputó en Estados Unidos, es el económico. La alta cotización de La Araña llevó a que se planteara la posibilidad de solicitar a Manchester City una cesión con opción de compra obligatoria.

Sin embargo, desde El Chiringuito se avanzó este jueves que esa estrategia quedó descartada. Según la fuente consultada por el periodista Marcos Benito, la incorporación de Julián Álvarez al Atlético de Madrid solo se dará a través de la compra de su ficha, por lo que se deberá preparar una oferta que cumpla con las exigencias del equipo inglés.

“El tema económico va a ser fundamental. Seguramente va a ser uno de los fichajes más caros de este verano (europeo). Que se olvide el que piense que Julián Álvarez puede llegar a Atlético Madrid a través de una cesión con opción de compra obligatoria o cualquier tipo de estrategia financiera“, expresó el periodista.

Julián Álvarez tomará una decisión tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

Y agregó: “El fichaje se tiene que hacer a través de una compra. No va a haber cesión, porque no lo quiere así el futbolista. Había algunas dudas al respecto, pero no. Si Julián Álvarez llega al Atlético Madrid tiene que ser a través de una compra”.

Guardiola no se tomó bien las dudas de Julián Álvarez

Quien no quedó nada conforme con las dudas que expresó Julián Álvarez en relación a su futuro deportivo, algo que dijo se encargará de evaluar tras finalizar su participación con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París, fue el entrenador de Manchester City Josep Guardiola.

“¿Julián Álvarez? Leí que va a pensar sobre su futuro. Bien, que lo piense, entonces nos informará qué quiere hacer. Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Así que, por eso, que lo piense. Y, cuando lo piense, nos informará”, dijo el catalán.

La respuesta de Julián a Guardiola

Tras la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, instancia en la que este viernes se medirá ante Francia, Julián Álvarez se refirió al comentario que había hecho el entrenador de Manchester City. “No dije nada malo. Lo voy a pensar como hago todas las temporadas para hacer un balance. Estoy feliz, y no dije nada malo. Solo tengo que pensarlo“, remarcó el delantero.