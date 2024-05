"Perdón, cometí un error": revelan la confesión del árbitro que anuló el gol de Bayern Múnich vs Real Madrid

En cuestión de minutos, Real Madrid pasó de estar afuera de la final de la Champions League a meterse en la misma por un doblete de Joselu. Pero en el Santiago Bernabéu se desató la polémica luego de que el árbitro Szymon Marciniak sancionara offside en contra de Bayern Múnichen la jugada donde se concretaba el empate y el partido se dirigía hacia el alargue.

Tras lo que fue el cotejo en la capital española, en plena conferencia de prensa, Thomas Tuchel apuntó directamente contra el arbitraje al sostener que en el estadio del Merengue “los árbitros tienen su efecto”, dando a entender que fueron perjudicados con la última jugada donde Matthijs De Ligt sentenciaba la igualdad. Y fue el propio defensor neerlandés quien reveló lo que le dijeron desde la terna arbitral.

“El juez de línea me dijo: perdón, cometí un error”, vociferó el ex Ajax y Juventus, quien luego admitió que haber quedado eliminado de la Champions League “ha sido una pena”. Sin duda alguna, el árbitro polaco Marciniak se dejó llevar por la decisión de su asistente y no revisó la jugada en el VAR, algo que sí había hecho para anular la igualdad madridista tras un empujón de Nacho Fernández sobre Joshua Kimmich tras la apertura del marcador por un golazo de Alphonso Davies.

Más allá de las declaraciones de De Ligt, el enojo de Tuchel amplió su enojo por lo que fueron los últimos instantes, y responsabilizó a toda la terna arbitral: “Un desastre. Un desastre absoluto. En el segundo gol del Madrid dejaron continuar la jugada. La regla es clara y dice que la jugada debe continuar. El primer error lo cometió el juez de línea, el segundo el árbitro. Fue una clara violación de las reglas”, completó.

La polémica del partido Real Madrid vs. Bayern Múnich continuó tras el partido

Max Eberl, el director deportivo de Bayern Múnich, también se encargó de revelar su diálogo con Szymon Marciniak, donde el polaco admitió haber cometido un error al no revisar la jugada en la que Matthijs De Ligt convertía la igualdad en el tiempo reglamentario.

¿Contra quién juega Real Madrid la final de la Champions League?

Real Madrid, quien eliminó a Bayern Múnich en semifinales, disputará la final de la UEFA Champions League contra Borussia Dortmund, el sábado 1 de junio en el estadio Wembley, ubicado en Londres, Inglaterra.