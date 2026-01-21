Atlético de Madrid está en la búsqueda de un refuerzo ofensivo para no solo cubrirse de la salida de Giacomo Raspadori rumbo Atalanta sino también para buscar alternativas a un Thiago Almada que no termina de encajar con Simeone e incluso a las labores de Julián Álvarez cuando el DT le demanda retrasarse para colaborar en la gestación de juego.

Para ello fue que Mateu Alemany, director de fútbol profesional del club, viajó rumbo a París el pasado fin de semana, dando inicio a los contactos con el surcoreano Kang-in Lee, de 24 años, que no viene teniendo un rol protagónico a las órdenes de Luis Enrique y sí podría encontrarlo en un traspaso rumbo al equipo Colchonero.

Si bien en PSG no están negados a transferir al futbolista con el que tienen contrato hasta junio de 2028, hicieron saber al Atlético de Madrid que no lo dejarán salir por una oferta inferior a los 40 millones de euros. Según el diario Marca, de hecho, podrían requerir hasta 50 millones por el mediocampista ofensivo.

Kang-in Lee acumula 21 partidos en la temporada con PSG, en los que aportó 2 goles y 3 asistencias. (Getty).

Ese valor supera ampliamente la idea de inversión que se habían hecho en el club Colchonero, porque confiaban en que podrían conseguir el fichaje con una oferta que oscilara entre los 25 y los 30 millones de euros. Hecha la cotización, la pelota volvió a quedar del lado del equipo español, que en los próximos días deberá decidir si avanzar con las condiciones establecidas o apuntar a nuevos horizontes.

¿Es Kang-in Lee competencia para Julián Álvarez?

Más allá del bajón en el rendimiento de Julián Álvarez, que ya acumula nueve jornadas sin convertir por LaLiga de España, la avanzada por Kang-in Lee no tiene que ver con buscar un competidor para el argentino sino más bien un futbolista complementario en zona ofensiva que no se consiguió ni con Raspadori ni con Thiago Almada.

De hecho, pensando exclusivamente en goles no es el surocreano un jugador con números superadores a los de Julián. Por el contrario, apenas suma dos en los 21 partidos que lleva disputados en la presente temporada con PSG, además de haber entregado tres asistencias.

