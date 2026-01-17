Un alto mando de Atlético de Madrid viajó a París en busca de competencia para Julián Álvarez

La temporada irregular de Atlético de Madrid ha dejado a Julián Álvarez como uno de los blancos principales de la frustración de los hinchas, especialmente por lo mucho que le está costando al argentino acercarse a su cuota goleadora del pasado curso.

De hecho, el ex River y Manchester City ya acumula ocho jornadas consecutivas sin anotar por LaLiga y tampoco puedo hacerlo en la semifinal de la Supercopa de España ante Real Madrid ni en lo que va de la Copa del Rey. Su cosecha en 26 partidos es de once tantos, siete por Liga y cuatro en Champions League.

En ese sentido y también por la reciente salida de Giacomo Raspadori cedido al Atalanta, el director de fútbol profesional Mateu Alemany viajó a París para iniciar gestiones por un jugador del PSG que gusta mucho en el club Colchonero: Kang-in Lee.

El futbolista surcoreano de 24 años podría ser competencia directa para Julián Álvarez en ese rol de delantero más retrasado para participar de la gestación de los ataques que tantas veces le demanda Diego Simeone. Sin embargo, si son goles lo que está buscando Atlético de Madrid no viene siendo su fuerte, pues solo lleva dos en el presente curso.

Lee Kang-In es el elegido para mejorar la ofensiva de Atlético de Madrid en la segunda mitad de la temporada. (Getty).

Alemany estuvo este viernes en París para iniciar las gestiones para un futbolista que no viene teniendo un rol protagónico a las órdenes de Luis Enrique, situación que propiciaría que, incluso cuando existen intenciones de renovarle el contrato, PSG baje sus exigencias económicas respecto a los pasados mercados.

El propio futbolista habría manifestado ya a sus agentes el deseo de cambiar de aires y en Atlético de Madrid buscarán hacerlo posible ya sea a través de la solicitud de un préstamo o por medio de una compra definitiva que oscilaría entre los 25 y 30 millones de euros.

Los números de Kang-in Lee en PSG

Desde su arribo procedente del Mallorca en julio de 2023, Kang-in Lee lleva disputados un total de 106 partidos oficiales con la camiseta del París Saint Germain, en los que aportó 14 goles y 14 asistencias, siendo partícipe de 9 títulos con el club, incluida la Champions League de la pasada temporada.

