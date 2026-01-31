Racing de Estrasburgo busca juntar al Colo Barco con otro ex Boca valuado en 12 millones

Los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli siguen dando que hablar en Racing de Estrasburgo, donde mantienen felices a los directivos y también a los hinchas, ya que sus actuaciones son positivas. Pero ahora, existe la chance de que un ex Boca que jugó con el lateral izquierdo sea incorporado a la plantilla.

Tras lo que fue la partida del entrenador Liam Rosenior hacia Chelsea, en Francia se dedicaron a analizar las diferentes situaciones que atraviesan algunos futbolistas, y en este caso podría darse una contratación que jerarquizaría la defensa.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Fabrizio Romano aseguró en sus redes sociales que “Racing de Estrasburgo es el claro favorito para fichar a Aaron Anselmino, cedido por Chelsea”. Sí, a pesar de que los ingleses lo repescaron tras el préstamo en Borussia Dortmund, el zaguero no cumplió con las expectativas del cuerpo técnico, y ahora se volverá a marchar.

Esta posible operación, que está muy cerca de llevarse a cabo, juntaría otra vez al Colo Barco con Anselmino, quienes compartieron las inferiores del Xeneize y tuvieron acción en algunos encuentros a nivel profesional. Luego, el lateral izquierdo emigró hacia Europa y luego lo hizo el oriundo de Bernardo Larroudé.

Aaron Anselmino en su paso por Borussia Dortmund. (Christof Koepsel/Getty Images)

Liam Rosenior se refirió al regreso de Aaron Anselmino

“Tengo que hablar con Aaron Anselmino. Tiene que regresar el jueves o viernes. Necesito hablar con él sobre nuestros planes para el futuro”, comentó el ex entrenador de Racing de Estrasburgo (en donde dirigió a Valentín Barco y a Joaquín Panichelli), en la conferencia de prensa previa al duelo de Chelsea con Napoli en el Estadio Diego Maradona por la UEFA Champions League.

La postura de la directiva londinense está relacionada a la charla que mantuvo el entrenador Liam Rosenior con el defensor de 20 años, nacido en Bernardo Larroudé. Claramente, no entró en los planes del inglés, y ahora está cerca de partir hacia el fútbol francés.

