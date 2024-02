Chelsea viene de sufrir una nueva derrota el último domingo, 4-2 ante Wolverhampton, y la prensa inglesa coincide en asegurar que el peso de la misma es diferente a las anteriores, que han sido otras 9 en la presente campaña de una Premier League que lo tiene relegado a la undécima posición. Si bien Mauricio Pochettino ya había mostrado signos de preocupación en más de una ocasión, en su discurso primaba siempre la convicción de que contaba con el plantel necesario para revertir la situación.

Ese convencimiento es lo que ahora está en duda para el entrenador, ya que en la interna del equipo se habrían suscitado una serie de conflictos que lo exponen, según el portal Mirror, como un entrenador que ha perdido el control de su propia plantilla. Si bien el DT no parece estar en riesgo de ser despedido, especialmente por el significativo desembolso de dinero que le significaría a una directiva que ya no quiere gastar más, sufre por la falta de líderes positivos en el plantel y señalan que esto tiene que ver por la inclinación a contratar futbolistas jóvenes, en muchos casos no probados en la élite del fútbol mundial.

La presión que genera a esos jugadores un presente en el que son más las derrotas que los triunfos, cuando el plantel se había armado con intenciones de volver a ser protagonista, no parece tener personalidades fuertes y con la experiencia necesaria para absorberla, por lo que todo recae sobre las espaldas del entrenador. Pare peor, el Daily Mail avanzó que la moral es tan baja y el compromiso tan frágil que los futbolistas abandonan de inmediato los entrenamientos, como si no quisieran permanecer en el club más tiempo del que están obligado a hacerlo.

“Rara vez los futbolistas se quedan en el centro a realizar trabajos extra”, esgrime el citado medio. Y agrega: “Ciertas estrellas han tenido poca capacidad de aceptar los comentarios y las críticas a su rendimiento de Pochettino y su cuerpo técnico”. Las palabras del entrenador tras la última derrota habían demostrado su intención de dejar de absorber todo el peso del fracaso: “Soy el primer responsable de esta situación y con lo que hemos demostrado hoy no hemos tenido suficiente. No gestionamos la situación adecuadamente y, por supuesto, nadie puede estar a salvo. Todos somos responsables, también los jugadores“, había dicho. Sin embargo, el efecto que generaron esas palabras al plantel estaría lejos de ser el deseado.

“Los jugadores deben asumir la responsabilidad como lo hago yo. En este momento no estamos a la altura de la historia del club y tenemos que aceptarlo. Tenemos que ser críticos, pero no podemos rendirnos. Por supuesto que vamos a seguir trabajando de verdad. Si no funciona de esta manera tal vez tengamos que seguir adelante y tratar de encontrar soluciones diferentes. Lo que podemos decir es que pedimos disculpas a los aficionados. Lo más importante que podemos hacer ahora es sentir la responsabilidad”, agregó el DT en una suerte de promesa que, internamente, ni él sabe si podrá cumplir.

¿Cuánto le costaría a Chelsea cesar a Pochettino?

Según avanzó la prensa inglesa, echar a Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico le costaría a la directiva de Los Blues 10 millones de libras que se sumarían a las 13 ya despilfarradas por los despidos de Graham Potter y Thomas Tuchel, en función de sus respectivas indemnizaciones.

Si se tiene en cuenta el enorme desembolso de dinero que se realizó en fichajes que, por cierto, no han terminado de dar la talla, ese nuevo despido pondría a Chelsea en falta con las normativas del Fair Play Financiero.

Lejos de las competencias europeas

El futuro del equipo no es para nada alentador si se tiene en cuenta que la pésima campaña actual bien puede dejarlo sin disputar competencias europeas en la próxima temporada. Para revertirlo, deberá alcanzar al menos la séptima posición, que actualmente pertenece al West Ham y de la que lo separan 5 puntos y otros tres equipos que tiene por delante.