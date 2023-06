Tras el gran Mundial que hizo en Qatar, Enzo Fernández comenzó a estar en boca de todos y varios equipos comenzaron a pujárselo de cara al mercado de fin de temporada. Sin embargo, Chelsea rompió con absolutamente todo y puso 120 millones para llevárselo.

Una compra que hizo mucho ruido en el mundo del fútbol y sobre la cual el DT del Chelsea en ese momento; Graham Potter, no se había expresado. Postura que el entrenador habría tomado para no ir en contra de la dirigencia.

Según publicó el medio inglés The Guardian, Graham Potter se sentó junto a la mesa directiva del Chelsea a comienzo de este 2023 y le hizo saber que estaba totalmente en contra de la incorporación de Enzo Fernández en ese preciso momento.

Si bien uno puede aclarar que esto no se debe a que el jugador no era del gusto del DT, el artículo destaca que no había un factor deportivo sino que el entrenador consideraba que el club gastaba mucho dinero en fichajes sin pensarlo demasiado.

Tras realizarse la compra, la cual terminó siendo positiva pese al mal rendimiento del equipo en general, Potter solo aguantó unas semanas y fue destituido a causa de sus malos resultados. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dirigencia le daría la razón ya que se viene un importante éxodo en el club.