En lo que fue la goleada de Real Madrid sobre Valladolid, partido que se disputó el domingo 25 de agosto, Endrick ingresó por Kylian Mbappé y tuvo la fortuna de que, con un puñado de minutos, anotó su primer gol en territorio europeo. Con tan solo 18 años, el ex Palmeiras ya comenzó a dar que hablar del otro lado del Atlántico.

Finalizado el encuentro, el delantero francés aprovechó para tener una charla con su compañero, que también arribó al Merengue en este mercado de pases luego de que Florentino Pérez desembolsara 60 millones de euros. Y según la información del medio partidario Defensa Central, el ex Paris Saint-Germain se acercó al juvenil para recordarle que el gol lo anotó con su pierna inhábil.

“Nos mentiste, eres diestro y no zurdo. Con ese golazo que marcaste delante, tu pierna izquierda no puede ser la mejor”, le habría indicado Mbappé a Endrick, según indicó la fuente citada, a modo de elogio por el gol que anotó en los 10 minutos que afrontó contra Valladolid.

Cabe destacar que la prensa española elogió notablemente al brasileño, pero no así al francés con pasado en AS Mónaco, tras no tener el rendimiento esperado en los dos primeros partidos correspondientes a LaLiga. De hecho, malogró dos situaciones claras de gol.

La actitud de Endrick que resaltó tras su primer gol

Lejos de conformarse con haber anotado por primera vez con la camiseta de Real Madrid, el de la Canarinha demostró que quiere más. Ante el Santiago Bernabéu vacío, Endrick realizó unas pasadas por el largo de la cancha para extender su actividad física más allá de los 10 minutos de partido que afrontó.

¿Cuándo es el próximo partido de Real Madrid?

Por la tercera fecha de LaLiga, el Merengue visitará este jueves 29 de agosto a Las Palmas desde las 16.30, hora argentina. Habrá que ver si Carlo Ancelotti rota el equipo, ya que el domingo 1 de septiembre se jugará la cuarta jornada, ante Real Betis.