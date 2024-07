El escándalo con Enzo Fernández y su polémico cántico durante los festejos de la Selección Argentina tras ganar la CONMEBOL Copa América 2024 sigue generando diversas opiniones. Luego del conflicto que desató en el vestuario del Chelsea, apareció la reflexión de una gloria del club, el nigeriano John Obi Mikel.

Aquel vivo de Instagram durante los festejos de Argentina sembró una polémica que llegó hasta el vestuario del Chelsea, con múltiples figuras francesas que criticaron a Enzo Fernández. Por lo pronto, el club emitió un comunicado en donde advirtieron sobre el inicio de un procedimiento interno sin especificar si el jugador sería sancionado.

Distintos reportes desde Europa destacaron sobre supuestas investigaciones de FIFA y la Federación Inglesa contra Fernández, algo que no se hizo oficial por el momento. Mientras la polémica creció, el propio jugador apareció en Argentina para un homenaje en donde los hinchas de River entonaron el polémico cántico en el Monumental en la previa del partido ante Lanús por la Liga Profesional.

Y, luego, aparecieron las palabras de Enzo Maresca, técnico de Chelsea, y de algunos compañeros. “No creo que haya problemas con Enzo cuando regrese. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo y ya está todo claro“, dijo el entrenador.

“Enzo reconoció que hizo mal y se disculpó con el club y con el equipo. Aún no ha llegado así que no sé si hay algo que enmendar”, comentó el capitán Reece James, por su parte. Y Noni Madueke tiró: “Eso es algo que queda entre nosotros, los jugadores. Enzo volverá y se unirá a su equipo nuevamente y todo estará bien”

John Obi Mikel, sobre el escándalo con Enzo Fernández y su reflexión sobre los africanos en selecciones de Europa

John Obi Mikel es palabra autorizada en Chelsea. Ganó 10 títulos con el conjunto londinense, incluida la primera UEFA Champions League de su historia en la temporada 2011-12 y dos Premier Leagues (2009-10 y 2014-15). En una reflexión sobre el caso de Enzo Fernández en su propio podcast The Obi One opinó sobre lo hecho por el argentino y por la postura de jugadores africanos jugando para selecciones europeas.

“Todo esto es muy delicado, y siempre lo es cuando pasa algo así. Todo el mundo tiene su opinión sobre estos temas. Una cosa que diré al respecto es que no me compadezco de este tipo de actos como persona o como jugador. A veces la adrenalina se apodera de todo lo demás. Has ganado la Copa América dos veces seguidas, lo cual es increíble“, manifestó.

Mikel, junto a John Terry, en la celebración del título de Premier en 2015 (IMAGO / PA Images).

“Pero aún así no me apeno por ese tipo de comportamiento. Cuando estás ganando es cuando realmente tienes que ser responsable. Tienes que ser más humilde y saber que todo lo que haces tiene su recompensa. No creo que haya valido la pena. Simplemente arruina toda la celebración y todo lo que han logrado”, añadió.

“No creo que fuera sólo él el que cantaba, lo hacían todos. Estuvo mal y no le corresponde decir este tipo de cosas. Todo el mundo tiene que saber que algunas personas son de diferentes ascendencias, pero tú naciste en un país diferente de Europa o algo así“, opinó.

Más allá de cuestionar lo hecho por Enzo Fernández, Mikel, quien se retiró en 2022 a los 35 años de edad, hizo una profunda reflexión sobre la decisión de los jugadores africanos de representar a países de Europa. Su caso personal es conocido, ya que pudo haber jugado para Inglaterra, pero siempre lo hizo para Nigeria, su país de origen.

Mikel, saludando a Messi en el duelo entre Nigeria y Argentina en el Mundial 2018 (IMAGO / Focus Images).

“He hablado mucho sobre los jugadores que no representan sus raíces africanas. He tenido reuniones con estos chicos y sus padres y les dijimos: escucha, tú eres de Nigeria y tu padre es nigeriano, ¿por qué no representar a tu patria, Nigeria?”, empezó diciendo al respecto.

“Dicen que quieren jugar para Inglaterra, Francia, lo que sea, y luego esperan. Siguen esperando y siguen esperando. Cuando llegan a los 25 o 26 años y no reciben una convocatoria, entonces llaman a Nigeria. No deberíamos ser tratados como una segunda opción“, cuestionó.

“Deberías estar orgulloso de tus raíces africanas, deberías estar orgulloso de representar a tu país africano. Si decides que quieres jugar para Inglaterra, no te desanimes, siéntate y espera. Si no te convocan, no te convocan. Pero no esperes a tener 29 o 30 años para llamar a la Federación Nigeriana de Fútbol y decirles que estás listo para jugar con ellos. Vete a la mier**, amigo”, sentenció.

Enzo Fernández volverá a Chelsea en los próximos días

Si bien Chelsea no lo anunció como parte del viaje de pretemporada a los Estados Unidos, Enzo Fernández está listo para volver a Chelsea tras las vacaciones que tuvo luego de la CONMEBOL Copa América 2024 con la Selección Argentina.

Se espera que el ex River se presente con su club inglés en los Estados Unidos el próximo lunes 29 de julio para estar a disposición del técnico Enzo Maresca durante la pretemporada y para afrontar el primer encuentro con sus compañeros.