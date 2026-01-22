Tras el empate en Turquía que complicó al Atlético de Madrid en Champions, Simeone respondió al interés por un jugador que no existe

Diego Simeone terminó algo confundido después del empate 1-1 del Atlético de Madrid como visitante del Galatasaray por Champions League, tras un trámite en el que encontró rápida ventaja gracias a un tanto de su hijo Giuliano pero en el que concedió la igualdad con gol en contra de Marcos Llorente.

A falta de una fecha para la finalización de la fase de liga, el equipo Colchonero comprometió seriamente sus chances de ingresar entre los ocho mejores y lograr la clasificación directa a octavos de final, porque el punto cosechado en Estambul lo relegó a la decimosegunda posición con 13 puntos, por lo que no solo deberá ganar el próximo 28 de enero cuando reciba al Bodo Glimt, sino además esperar a salir favorecido por otros resultados.

La confusión del DT quedó en evidencia al ser consultado por un periodista turco en zona mixta sobre las chances de sus dirigidos de meterse en el Top 8 de la clasificación general, pero creer que se lo estaba consultando por un futbolista que podría estar buscando Atlético de Madrid en el mercado: Topocho.

“¿Atlético de Madrid tiene algún cambio en sus planes después de este empate respecto a Top 8?”, fue la pregunta del periodista forzando su español. “No. Estamos trabajando… ¿Es un jugador, no?”, se frenó El Cholo cuando ensayaba una respuesta automática.

De inmediato, los presentes le aclararon al DT que la consulta tenía que ver con los mejores ocho posicionados en la clasificación y entonces sí dio la respuesta que le demandaban: “Ahora, en estos momentos, ya no dependemos de nosotros. Dependemos del Liverpool y el Atalanta”.

La falta de contundencia, un problema a resolver

Diego Simeone apuntó a la falta de contundencia como uno de los grandes problemas a resolver para tener éxito en la segunda mitad de la temporada. Ante Galatasaray, Atlético de Madrid ensayó 14 remates, 8 más que su rival, pero solo 4 fueron al arco y apenas uno acabó en gol.

“Cuando hablamos de contundencia, muchas veces se señala solo a los delanteros, pero es algo general. Necesitamos goles de Baena, de Giuliano, de Barrios, de Johnny… No es necesario que siempre marquen los delanteros. Los goles tienen que ser del equipo”, manifestó.

