Diego Latorre sugirió dónde debería jugar Julián Álvarez si se va de Atlético de Madrid: “Te quedaría pintada”

El exfutbolista y panelista de ESPN manifestó el club en el que le gustaría ver a la Araña en medio de su sequía goleadora.

Por Lautaro Tiburzio

Julián Álvarez lleva más de un mes de sequía goleadora en el Atlético de Madrid, además de atravesar un rendimiento por debajo de sus condiciones que empieza a preocupar en el conjunto colchonero. Por lejos es su peor momento desde que llegó a España, y las dudas respecto a su futuro comienzan a plantearse puertas adentro del club, y de la casa del propio Julián también.

Si bien aún no existen cuestiones concretas en el mercado, un jugador del calibre del delantero argentino siempre capta interés de otros clubes. De hecho, los rumores ya hablan de un potencial traspaso a Barcelona o de una vuelta a la Premier League en el corto plazo.

En este sentido, quien sugirió un posible destino para Julián Álvarez en un futuro inmediato fue Diego Latorre. El exfutbolista de Boca, Racing y Tenerife, entre tantos otros clubes, y actual periodista de ESPN, es un reconocido fanático de Arsenal londinense, y manifestó su deseo de contar con la Araña en las filas gunners.

Mediante un posteo hecho en X (ex Twitter) de la cuenta inglesa “The Touchline“, en el que alegaban que Álvarez relojea un posible regreso a la Premier, Latorre sugirió que el delantero encajaría muy bien en el Arsenal de Mikel Arteta. “Julián, jugaste en River y lo haces en Atleti. No me quiero ilusionar, pero si hablamos de colores… La del Arsenal te quedaría pintada”, sentenció Diego Fernando en sus redes sociales.

Lo cierto es que el cordobés no se encuentra en el mejor momento en el Colchonero, y mientras los hinchas del Atleti y la prensa empiezan a cuestionar su temporada, el atacante argentino no descarta un cambio de aire en el próximo mercado de pases.

Los números de Julián Álvarez esta temporada

En 27 partidos disputados en la 2025/26, Julián acumula 11 goles y 5 asistencias en total, aunque arrastra una sequía que data del 9 de diciembre de 2025. Desde su llegada al Atleti, el delantero suma 84 encuentros con 40 tantos y 13 asistencias, sin haber levantado títulos de momento.

