Tras el interés de River y que no seguirá en Zenit, se definió dónde jugará Luciano Gondou

Durante el último tiempo, River buscó la manera de reemplazar a Miguel Borja con el arribo de Luciano Gondou. El delantero, con pasado en Argentinos Juniors y Sarmiento, se encuentra en Zenit de San Petersburgo y quería salir de allí para sumarse al plantel que lidera Marcelo Gallardo.

Luego de que desde el Millonario realizaran una oferta para sacarlo a préstamo con opción de compra, los rusos determinaron que de esa manera no saldría, al menos, al fútbol sudamericano. Lo mismo ocurrió cuando buscaron negociar por Román Vega, el lateral izquierdo que compañero del atacante nacido en Rufino.

Con River lejos en las posibilidades de sumar a Gondou, BOLAVIP pudo saber que el futbolista de 24 años está muy cerca de abandonar a Zenit y marcharse hacia CSKA Moscú por medio de una operación en la que, además del dinero que colocarían (no trascendieron las cifras), los dirigidos por Serguéi Semak recibirían al defensor Ígor Divéyev.

A pesar de que se daría toda esta situación, que lleva a que el atacante se mude dentro de Rusia, en el Millonario están expectantes de que no se haga el pase y tengan que desembolsar una buena cantidad de billetes para quedarse al gran deseo del Muñeco. No será sencillo, pero tampoco imposible.

Luciano Gondou entrenando en Zenit.

El dinero que desea Zenit por Luciano Gondou

Si bien River esperará hasta último momento para determinar si suma a Luciano Gondou o deja que se marche hacia otro destino, ya conoce qué importe deberá abonar para que pueda concretarse su llegada.

Según puso saber BOLAVIP, Zenit no aceptaría cederlo a préstamo y solamente se desprenderían de él por una venta. Se estima que la misma rondaría los 10 millones de dólares, una cifra que en Núñez consideran elevada.

