River hoy: se enfría lo de Gondou y la postura de los hinchas sobre la clasificación a la Libertadores 2026

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 1 de diciembre de 2025, con el foco puesto en el mercado de pases. La postura de Zenit que complica la llegada de Luciano Gondou, la postura de los hinchas en relación a la clasificación a la Copa Libertadores 2026, la palabra de Matías Patanian sobre el presente del equipo y la reivindicación de Martín Demichelis.

¿Se aleja Gondou?

Desde el entorno de Marcelo Gallardo acercaron el nombre de Luciano Gondou y en Núñez gustó, pero en las últimas horas surgió un problema. Según puso saber Bolavip, Zenit no aceptaría cederlo a préstamo y solamente se desprenderían de él por una venta. Se estima que la misma rondaría los 10 millones de dólares, una cifra que en Núñez consideran elevada.

De cara al 2026, River se tiene que reforzar y buscará jugadores de jerarquía, pero no va a invertir más de 20 millones de dólares en lo que respecta a incorporaciones. Las contracciones tendrán tope salarial y premios por objetivos. Según pudo saber Bolavip, los puestos a reforzar son: lateral por izquierda volante central, volante creativo y delantero de área.

Ante este panorama, desembolsar 10 millones de dólares en un solo jugador no estaba en los planes, especialmente porque después debe ir en búsqueda de tres o cuatro futbolistas más con muy poco dinero disponible. Habrá que ver si se negocia con Zenit y se logra bajar el precio. Los rusos saben a la perfección que el futbolista es codiciado y por eso van a negociar con esa herramienta a su favor.

Encuesta Bolavip: los hinchas de River fueron tajantes

Una ver terminado el partido entre Boca y Argentinos Juniors, Bolavip planteó una encuesta en su canal de WhatsApp para hinchas de River y los invitó a votar. La pregunta eran sencilla, preferían que el Xeneize salga campeón del Clausura y jugar la Libertadores 2026 o ir a la Copa Sudamericana, pero que el rival de toda la vida no gane el campeonato.

Los resultados fueron contundentes: más de 3300 personas optaron por disputar la Copa Sudamericana en 2026 y que Boca no salga campeón. Solamente 685 votaron que el eterno rival gane el campeonato y acceder a la Libertadores del próximo año. Cabe destacar que, en caso de clasificar a la Libertadores, será desde la Fase 2, popularmente conocido como repechaje.

Patanian y el presente de River

En diálogo con Dupla Técnica, el ex vicepresidente de River afirmó: “Evidentemente en función de lo invertido y de la expectativa que había el año fue pésimo, lo dijo el técnico. Cosas raras del fútbol porque tenés al técnico más ganador de la historia, tenés una inversión enorme, un muy buen plantel y no salió. El fútbol es muy difícil y no es mágico”.

Fuerte banca a Martín Demichelis

Patanian también se refirió a Martín Demichelis: “Era un equipo extraordinario, un fútbol espectacular, que hizo bastante fácil lo difícil, porque hoy lo naturalizamos. ¿Saben lo que era ese semestre para reemplazar a Marcelo Gallardo? ¿Saben lo que era? Pasa que hoy es todo tan rápido, tan dinámico, que nos olvidamos”.

“La gente dice que ganó un torneo, ¿saben lo que era reemplazar y sentarse ahí? Y lo hizo naturalmente, con un fútbol extraordinario y con un campeonato que lo ganó por 10 puntos de ventaja, en un fútbol donde hoy no ganás. Y después le pasó lo que le pasa al 99% de los técnicos mortales. En unos momentos se te va el equipo y empezás a perder. Se fue en un muy mal año, dejando al equipo primero en tabla general y súper puntero en la Copa Libertadores”, completó.