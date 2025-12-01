La decisión de Zenit que complica a River y aleja a Luciano Gondou

River no puede repetir lo de 2025. Marcelo Gallardo es consciente de esa situación y sabe que debe reforzar al plantel con futbolistas de jerarquía en puestos fundamentales. La salida de los héroes de Madrid y de Miguel Ángel Borja dejaron lugares vacantes y si bien se estima que los juveniles tengan mayor protagonismo, la idea del club es ir en búsqueda de jugadores probados que se pongan la camiseta y no necesiten periodo de adaptación. Para la ofensiva, el apuntado es Luciano Gondou.

Gondou pasó por las Inferiores de River allá por 2019, pero la realidad es que no logró establecerse y así fue que pasó a Sarmiento. Se lució en el elenco de Junín y luego hizo lo propio en Argentinos Juniors y la Selección Argentina Sub 20. A mediados de 2024 se produjo su venta al Zenit de Rusia, donde inició con el pie derecho en su primera temporada, pero en la vigente no está sumando muchos minutos y no ve con malos ojos salir.

Desde el entorno de Marcelo Gallardo acercaron el nombre y en Núñez gustó, pero en las últimas horas surgió un problema. Según puso saber Bolavip, Zenit no aceptaría cederlo a préstamo y solamente se desprenderían de él por una venta. Se estima que la misma rondaría los 10 millones de dólares, una cifra que en Núñez consideran elevada.

Luciano Gondou en Zenit. (Foto: Prensa Zenit).

El presupuesto de River para incorporaciones

De cara al 2026, River se tiene que reforzar y buscará jugadores de jerarquía, pero no va a invertir más de 20 millones de dólares en lo que respecta a incorporaciones. Las contracciones tendrán tope salarial y premios por objetivos. Según pudo saber Bolavip, los puestos a reforzar son: lateral por izquierda volante central, volante creativo y delantero de área.

Ante este panorama, desembolsar 10 millones de dólares en un solo jugador no estaba en los planes, especialmente porque después debe ir en búsqueda de tres o cuatro futbolistas más con muy poco dinero disponible. Habrá que ver si se negocia con Zenit y se logra bajar el precio. Los rusos saben a la perfección que el futbolista es codiciado y por eso van a negociar con esa herramienta a su favor.

Publicidad

Publicidad

ver también Patanian dijo que el 2025 de River fue pésimo y reivindicó a Martín Demichelis: “Un fútbol extraordinario”

DATOS CLAVE