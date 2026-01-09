Tras la eliminación de Atlético de Madrid en la Supercopa de España, un poderoso equipo italiano le ofreció lugar a Thiago Almada

Los poco más de 15 minutos de acción que tuvo Thiago Almada en las semifinales de la Supercopa de España ante Real Madrid, partido que para colmo terminó con derrota y eliminación del Atlético de Madrid, no fueron suficientes para modificar una realidad muy diferente de la que esperaba el jugador cuando fichó con el club procedente de Olympique de Lyon.

El mediapunta de la Selección Argentina, que este año aspira a disputar su segundo Mundial, no terminó de encajar en los planes de Diego Simeone y ha brillado por su ausencia en una cantidad tan significativa de partidos en lo que va de la temporada que el club Colchonero no descarta desprenderse de él a solo meses de su arribo.

Declarado transferible, fue Gremio de Porto Alegre el primer interesado de hacerse con su fichaje, pero su oferta económica se quedó muy lejos de las pretensiones de Atlético de Madrid para dejarlo salir. Muy diferente podría ser el panorama ahora que desde Italia confirmaron que Napoli está decidido a hacerle un lugar y avanzar por él.

Según el portal AreaNapoli, el equipo que conduce Antonio Conte, que ya lo había pretendido en el pasado, evalúa ir por él para cubrirse de una posible salida de Noa Lang al Galatasaray, lo que a su vez le dejaría dinero fresco para presentar una oferta acorde a las exigencias del Club Colchonero.

Thiago Almada solo fue titular en 5 partidos desde que llegó al Atlético, nunca por Champions League. (Getty).

También dan cuenta de una comunicación que ya habría tenido lugar con el representante del ex jugador de Vélez, que habría mostrado buena voluntad e interés en que la operación pueda concretarse. Más que un fichaje, la posibilidad que más seduce a Napoli es conseguir una cesión con opción de compra, para lo que también dependerán de la posición de Simeone en relación a la salida del jugador a mitad de temporada.

Publicidad

Publicidad

Los números de Thiago Almada desde su llegada al Atlético

ver también Lionel Scaloni reveló su postura ante la poca continuidad de Thiago Almada a meses del Mundial 2026: “No nos interesa”

Aunque Thiago Almada llegó al Atlético de Madrid con cartel de fichaje estelar, generando gran expectativa entre los hinchas, las cosas le han sido mucho más difíciles de lo que esperaba y hasta la fecha solo ha participado de 16 partidos entre Liga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España, teniendo la posibilidad de ser titular nada más que en cinco de ellos.

Un dato que refleja que el ex Vélez no es prioridad para Simeone es que no alineó desde el inicio en ninguno de los seis partidos que disputó el equipo por Champions, torneo donde nada más contabiliza 60 minutos en cancha. Entre todas las competencias, su aporte ha sido de dos goles y una asistencia, siempre por LaLiga.

Data clave

Thiago Almada fue declarado transferible por el Atlético de Madrid debido a su poca continuidad.

fue declarado transferible por el debido a su poca continuidad. Napoli evalúa incorporar al argentino mediante una cesión con opción de compra.

evalúa incorporar al argentino mediante una con opción de compra. El volante registra apenas 16 partidos y 5 titularidades en su etapa con el Colchonero.

Publicidad