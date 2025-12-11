La joya que formó Boca y no podrá disfrutar: el jugador se va a Italia por la patria potestad

Boca deberá resignarse a perder un joven futbolista por el que invirtió mucho tiempo, recursos y dinero para su formación a lo largo de todo el proceso de divisiones inferiores. Milton Pereyra, delantero de 17 años que este año se destacó en Sexta División, ya tiene fecha para viajar el próximo 28 de diciembre rumbo a su nuevo destino en Europa.

El juvenil que llegó al Xeneize con nada más que siete años ahora se marchará rumbo al Napoli italiano, según Infobae, en ejercicio de la patria potestad por parte de sus padres, sin dejar compensación económica alguna al club. Esa partida representa una pérdida sensible para el fútbol formativo del club, que el año pasado vivió una situación similar con la partida de Francisco Baridó rumbo a Juventus.

Nacido en Buenos Aires, Pereyra había llegado a Boca por recomendación de Luis Luquez, exjugador de cuna Xeneize que se dedicó tras el retiro a trabajar ligado al fútbol infantil. En el caso del delantero, había destacado “su capacidad para jugar de espaldas al arco y su habilidad dentro del área”.

Cuando con 13 años ya daba que hablar en las inferiores, había expresado que sus objetivos eran “llegar a Primera División y poder vivir del fútbol”, tramo final del camino que ahora deberá realizar en el fútbol italiano. Admirador confeso de Messi, también había destacado como mayor sueño el poder disputar un Mundial.

Milton Pereyra viajará a Italia antes de fin de año. (Foto de X).

“No hacemos nada, son decisiones de la familia”, le manifestaron desde el club a Infobae como prueba de la resignación de la que han sido víctimas numerosos equipos en el fútbol argentino cuando desde Europa se lanzan a la carga por futbolistas menores de edad y sin contrato.

Los goles de Milton Pereyra en 2025

Milton Pereyra cerró 2025 con aporte de 13 goles para la Sexta División de Boca, siendo el máximo artillero del equipo que finalizó en la tercera posición del torneo de Juveniles LPF, por debajo del campeón Argentinos Juniors y de Vélez.

